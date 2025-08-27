B1 Inregistrari!
Răzvan Adrian
27 aug. 2025, 17:35
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14

Autoritățile din Florida au arestat un bărbat de 33 de ani acuzat că ar fi furat bijuterii a căror valoare ajunge la aproximativ 400.000 de dolari. Mai mult, acesta le-ar fi ascuns într-o jucărie de pluș.

Potrivit poliției, acesta ar face parte dintr-o rețea de hoți bine organizată care operează prin diverse metode în Statele Unite ale Americii, relatează Fox 13, citat de către Observator News.

Cuprins:

  • Cum a avut loc arestarea bărbatului
  • Cum opera acesta
  • Ce măsuri au fost luate împotriva bărbatului

Cum a avut loc arestarea bărbatului

Marcu Roștaș, cetățean român aflat ilegal în SUA, a fost reținut de polițiștii din Martin Country, la doar o zi după ce ar fi jefuit un magazin de bijuterii din Florida.

În timpul percheziției, autoritățile au descoperit nu mai puțin de 400.000 de dolari valorificați prin bijuterii de lux ascunși într-o jucărie de pluș. Printre bunurile recuperate se află și un inel cu diamant, lanțuri și mai multe monede, dar și 30.000 de dolari.

Anchetatorii au descoperit că fiul său de 10 ani purta un ceas de tip Rolex furat, evaluat la peste 40.000 de dolari, iar fiica sa avea la gât un colier de lux, de aceeași marcă. Soția bărbatului se afla și ea în mașină când acesta a fost arestat, însă nu a fost reținută.

Cum opera acesta

Potrivit surselor citate, Roștaș face parte dintr-un grup infracțional care acționează în echipe și se folosesc de diversiuni pentru a-și deruta victimele.

Rețeaua ar include și femei, copii și chiar persoane în vârstă, care creează diversiuni în timp ce o altă persoană din grup fură obiectele de valoare.

Ce măsuri au fost luate împotriva bărbatului

Serviciul de Imigrare a confirmat identitatea lui Roștaș și a emis un ordin de reținere. Autoritățile au menționat că rețelele de hoți itineranți nu vizează doar magazinele de bijuterii, ci și locuințele, dar și spațiile comerciale private.

