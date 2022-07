Un soldat rus și-a pus viața în pericol, demonstrând „cea mai periculoasa metoda de a distruge un lansator ucrainean de rachete antiaeriene”

Pe rețelele de socializare a devenit viral un clip în care distruge un lansator de rachete antiaeriene ucrainene abandonat. Militarul a declanșat o explozie catastrofală, ce pune în pericol nu doar viața sa, ci și a celor din jur.

„Un soldat rus demonstreaza cea mai periculoasa metoda de a distruge un lansator ucrainean 5P85S al unui sistem antiaerian de rachete S-300PS”, comenteaza Ukraine Weapons Tracker, un cont de experti in armament ce urmareste desfasurarea razboiului din Ucraina.

: A Russian soldier demonstrating the most unsafe method of destroying a Ukrainian 5P85S launcher from a S-300PS SAM system.

This launcher is likely a part of a S-300PS battery which was abandoned in Oblast in the first days of war.

