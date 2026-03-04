B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » UPDATE: 27 de profesori din Bacău, un angajat didactic auxiliar și 9 elevi însoțiți de familiile lor sunt blocați în Emirate

UPDATE: 27 de profesori din Bacău, un angajat didactic auxiliar și 9 elevi însoțiți de familiile lor sunt blocați în Emirate

Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 13:14
UPDATE: 27 de profesori din Bacău, un angajat didactic auxiliar și 9 elevi însoțiți de familiile lor sunt blocați în Emirate
Sursa foto: Pixabay.com

UPDATE: Un cadru didactic din județul Bacău a transmis câteva precizări la articolul publicat pe site-ul nostru, pe care le redăm mai jos:

„Conform precizărilor oficiale transmise de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, situația reală este următoarea:

– 27 cadre didactice și 1 angajat didactic auxiliar
– 9 elevi plecați cu familiile lor
– toate persoanele se află în regiune în deplasări private, nu în cadrul unor excursii sau programe organizate de unități de învățământ
– elevii NU au făcut parte dintr-un grup organizat împreună cu profesorii”, a transmis acesta.

Știrea inițială:

Un număr de 28 de cadre didactice și 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în alte zone ale Emiratelor Arabe Unite.

Primele date despre profesorii din Bacău blocați în Emirate

Majoritatea profesorilor și învățătorilor provin chiar din municipiul Bacău, a declarat Lavinia Misăilă, inspector general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău.

Misăilă a menționat că nu există informații clare despre momentul și modalitatea în care aceștia vor putea reveni în țară: „Deocamdată nu avem mai multe informații referitoare la modalitatea în care ei vor reveni acasă”.

Unitățile de învățământ au recurs la suplinitori și cadre didactice pensionate pentru a asigura continuitatea orelor.

„Deocamdată, pentru cadrele didactice care sunt plecate, unitățile de învățământ au asigurat suplinitori la clasele unde predau aceste cadre didactice, astfel încât elevii să nu piardă orele. Iar cadrele didactice încă analizăm posibilitățile, fie pot depune solicitări, o cerere la unitatea de învățământ pentru o învoire colegială sau încă mai analizăm posibilitățile legale în care ei pot fi ajutați în această perioadă”, a mai declarat Lavinia Misăilă, pentru Radio România Iași.

Amintim că datele de marți arătau că peste 100 de elevi români sunt blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu, iar o parte au cerut să participe la cursuri online.

Tags:
Citește și...
„România a fost deja ţinta armelor iranienilor”. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu
Externe
„România a fost deja ţinta armelor iranienilor”. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu
Război în Orientul Mijlociu. Marea Britanie trimite avioane de luptă în Qatar
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Marea Britanie trimite avioane de luptă în Qatar
Președintele Poloniei a anunțat ce a discutat cu Nicușor Dan: „Mulți invitați au văzut steagul României”
Externe
Președintele Poloniei a anunțat ce a discutat cu Nicușor Dan: „Mulți invitați au văzut steagul României”
Criza din Mediterană. Italia invocă Articolul 5 din Tratatul NATO. Mai multe state europene trimit nave în zona Ciprului
Externe
Criza din Mediterană. Italia invocă Articolul 5 din Tratatul NATO. Mai multe state europene trimit nave în zona Ciprului
Cel puțin 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan din estul Republicii Democrate Congo. Bilanțul, contestat de rebeli
Externe
Cel puțin 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan din estul Republicii Democrate Congo. Bilanțul, contestat de rebeli
BREAKING NEWS: Iranul a atacat Azerbaidjanul. Mai multe rachete și drone iraniene au lovit un aeroport (VIDEO)
Externe
BREAKING NEWS: Iranul a atacat Azerbaidjanul. Mai multe rachete și drone iraniene au lovit un aeroport (VIDEO)
Marele ayatollah din Iran a emis o lege care obligă orice iranian să îl ucidă pe Donald Trump (VIDEO)
Externe
Marele ayatollah din Iran a emis o lege care obligă orice iranian să îl ucidă pe Donald Trump (VIDEO)
Șefa FMI avertizează: „Incertitudinea este acum noua normalitate”. Ce efecte ar putea avea războiul din Orientul Mijlociu
Externe
Șefa FMI avertizează: „Incertitudinea este acum noua normalitate”. Ce efecte ar putea avea războiul din Orientul Mijlociu
Rusia se oferă să medieze negocierile de pace dintre Iran și SUA. Washingtonul spune că nu are nevoie de intermediari
Externe
Rusia se oferă să medieze negocierile de pace dintre Iran și SUA. Washingtonul spune că nu are nevoie de intermediari
Prețul petrolului urcă rapid după escaladarea războiului SUA–Iran. Ce urmează pentru piețele energetice
Externe
Prețul petrolului urcă rapid după escaladarea războiului SUA–Iran. Ce urmează pentru piețele energetice
Ultima oră
18:52 - Data până la care Wizz Air a prelungit suspendarea zborurilor către Israel, Dubai și alte destinații din Orientul Mijlociu
18:49 - Șansele ca România să câștige Eurovision 2026. Cotele oficiale la casele de pariuri (VIDEO)
18:45 - Guvernul introduce prima de stabilitate pentru tinerii angajați. Ce bani pot primi cei care își găsesc primul loc de muncă
18:17 - „România a fost deja ţinta armelor iranienilor”. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu
17:58 - Război în Orientul Mijlociu. Marea Britanie trimite avioane de luptă în Qatar
17:51 - Daciana Sârbu, dezvăluiri după ce fiica ei și a lui Ponta a fost scoasă din avionul cu repatriați: “Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate”. Explicațiile Oanei Țoiu
17:50 - George Simion a primit subvenția de la stat pentru partid și a plecat în SUA. Șeful AUR susține că se vede cu apropiați ai lui Trump. De fapt, sunt niște politicieni de mâna a doua sau a treia
17:24 - Român condamnat pentru spionaj în Rusia. MAE cunoaște cazul din decembrie 2024
16:55 - Criză în Orientul Mijlociu. Planurile de repatriere a românilor au fost actualizate. Situația prezentată de Oana Țoiu
16:49 - Grupa 1 de muncă: Cu câți ani te poți pensiona mai devreme, în 2026, și cum se calculează pensia