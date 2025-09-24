O profesoară de economie din , care predă la una dintre școlile cu renume de afaceri din , a atras nenumărate opinii contradictorii după ce și-a împărtășit experiența personală într-o carte recentă.

Ce mărturisire a făcut profesoara de economie

Aceasta povestește cum și-a părăsit soțul, cu care avea un copil, și a început o relație cu o femeie. În paginile cărții, profesoara explică motivele deciziei sale și impactul pe care această schimbare l-a avut asupra vieții sale.

„’Vreau să știi că am renunțat la această căsnicie’, i-am spus. ’Nu mai vreau să fiu cu tine. Nici cu alt bărbat’. Apoi am aruncat bomba: ’Dacă voi fi cu cineva, vreau să fie o femeie’. Spunând asta, nu eram doar crudă fără motiv sau nu căutam să provoc o reacție. În acea dimineață din 2021, am simțit că nu doar soțul meu, ci bărbații în general, nu puteau satisface nevoile mele sau ale copilului meu.

Era vorba despre ani în care am purtat povara invizibilă și nesfârșită a treburilor casnice. Despre faptul că nu numai că eram cea care aducea banii în casă, dar eram și cea care ținea totul împreună – soțul meu „ajuta”, dar nu își asuma niciodată vreuna dintre sarcinile care îmi umblau constant prin cap: îngrijirea copiilor, treburile casnice, mesele, ședințele școlare, petrecerile de ziua de naștere, programările la doctor”, a povestit profesoara, potrivit .

Ce a determinat-o să ia această decizie

Potrivit relatării sale, momentul de cotitură a venit în 2021, atunci când a hotărât să rupă relația cu soțul. Ea își justifică alegerea prin lipsa de implicare a partenerului în viața de familie și în creșterea copilului.

Profesoara subliniază că nu a fost o replică menită să șocheze, ci concluzia la care a ajuns după ani în care s-a simțit singură, chiar și în cadrul unei familii.

Ce înseamnă „povara invizibilă a femeilor”

În carte, ea detaliază cum, pe lângă faptul că era principala sursă de venit, trebuia să gestioneze toate responsabilitățile zilnice: îngrijirea copilului, treburile casnice, mesele, programările la doctor și ședințele școlare, precum și organizarea sărbătorilor.

Aceasta susține că experiența ei reflectă realitatea multor familii, iar statisticile Institutului de Studii Fiscale arată că femeile fac în medie cu aproape două ore mai multă muncă neplătită pe zi decât bărbații.

Cum a resimțit profesoara de economie schimbarea

După ce și-a anunțat decizia, profesoara a postat pe Facebook că își părăsește soțul, devine părinte singur și alege să se identifice drept lesbiană. Reacțiile au fost surprinzător de pozitive, cu felicitări și aprecieri pentru curajul său.

Mutarea într-o locuință mai aproape de locul de muncă i-a adus o schimbare radicală:

„Am fost mai fericită, mai relaxată și mai răbdătoare cu fiul meu. Relația noastră a înflorit”, povestește ea, evidențiind impactul pozitiv asupra vieții cotidiene.

Cum a descoperit o nouă relație și o nouă perspectivă

Încurajată de prieteni, profesoara a început să iasă la întâlniri cu femei, pe care le descrie ca „a doua adolescență”, plină de emoții și nesiguranțe. În cele din urmă, a întâlnit-o pe Sondra, o producătoare de evenimente și muziciană. Ceea ce a impresionat-o cel mai mult nu a fost romantismul, ci faptul că partenera sa își împărțea în mod natural responsabilitățile gospodărești: spăla rufe, curăța băile și cumpăra gustările copilului.

„Pentru prima dată, nu mai trăiam cu teama că, dacă nu-mi amintesc eu, lucrurile nu se vor face”, mărturisește profesoara.

Ce mesaj transmite profesoara altor femei

Deși declarațiile sale au atras atenția publicului, ea subliniază că nu promovează lesbianismul ca alegere universală. Scopul cărții sale este de a oferi femeilor instrumente pentru a-și reevaluarea relațiile și pentru a cere parteneriate echitabile.

„Nu era vorba de sex, ci de echitate. Cred că doar cu o femeie puteam construi un parteneriat în care sarcinile să fie împărțite corect”, explică profesoara.

Astfel, experiența sa devine un exemplu despre cum alegerea de a părăsi o căsnicie poate fi un pas către libertate personală și echitate în viața de zi cu zi.