Zeci de șosele din Spania, blocate din cauza furtunii de zăpadă Arwen

Șoferii și autoritățile din nordul Spaniei se confruntă cu o serie de probleme, după ce o furtună de zăpadă a blocat drumurile, în cursul zilei de duminică.

Mașinile de mare tonaj nu mai pot circula în regiunea de nord, după ce furtuna Arwen a adus un strat consistent de zăpadă pe drumurile și autostrăzile din Spania.

Țara Bascilor, Navarra și Cantabria au fost regiunile aflate sub atenționarea meteo. În 31 de provincii din Spania, meteorologii au anunțat ninsoare, ploi, vânt puternic și temperaturi extrem de scăzute, informează Surinenglish.com.

The Puerto de las Crucetillas, Spain after the snowfall #Albacete

— Windy.app (@windyapp_co) November 28, 2021