Zeci de ucraineni locuiesc în vagoane de tren. Aceștia s-au mutat în „Orașul de Fier”, după ce rușii le-au distrus casele (FOTO)

Orașul Irpin, de lângă capitala ucraineană Kiev, a fost lovit puternic încă din Majoritatea caselor sunt nelocuibile, după ce soldații lui Vladimir Putin au distrus totul.

19 familii ucrainene s-au „mutat” în locuințe temporare. Familiile locuiesc în vagoane de tren, pe calea ferată, în zona unui depou, potrivit publicației

Sâmbătă, a fost organizat un picnic pentru a permite noilor locuitori ai să se întâlnească. Proiectul a fost realizat prin cooperarea dintre compania de căi ferate și consiliul orașului.

Șeful căilor ferate ucrainene, Olexandr Kamîșin: „Datorită cooperării companiilor de stat, autorităților locale și companiilor, am creat un complex de locuințe temporare confortabil. Pot spune că toate cerințele pentru un trai confortabil temporar sunt îndeplinite”.

„Orașul de Fier” din Irpin este un complex convenabil pentru șederea temporară a locuitorilor orașului care au rămas fără adăpost din cauza atacurilor rusești. Acesta este păzit 24 de ore pe zi și este situat la aproximativ 10 minute de gară. Complexul este format din cinci vagoane compartimentate cu aer condiționat și băi cu dușuri și un vagon-restaurant.

Vagoanele poartă numele unor persoane binecunoscute: al fostului mare fotbalist, azi antrenor, Andri Șevcenko, al câștigătorilor Eurovision Song Contest 2022, Kalush Orchestra, al actriței Angelina Jolie, al cântărețulului ucrainean Sviatoslav Vakarciuk și al al liderul trupei irlandeze U2, Bono.

Trains become homes: Iron Town in is a temporary housing solution for those whose homes russia destroyed.

Train cars were remodeled to accommodate people. Yesterday they even had a house/train warming party.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)