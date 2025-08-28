Zelenski, după atacul rusesc asupra Kievului: „Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi pe reţelele sociale că cel puţin opt persoane au fost ucise în valul de ruseşti din cursul nopţii asupra .

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Mesajul lui Zelenski

„Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor”

Rusia a atacat Ucraina în cursul nopții, cu rachete balistice şi drone. Un bilanț anterior publicat de ministrul ucrainean de interne, Ihor Klîmenko, menţiona cel puţin patru morţi şi peste 20 de răniți.

Acum, bilanțul a crescut. Președintele ucrainean menționează cel puțin opt morți și „zeci de răniţi”. Tot el avertizează că „este posibil ca alte persoane să fie încă îngropate sub dărâmături”.

„Chiar acum, la Kiev, echipele de intervenție curăță molozul unei clădiri rezidențiale obișnuite după un atac rusesc. Un alt atac masiv împotriva orașelor și comunităților noastre. Din nou crime. Din păcate, cel puțin 8 persoane au fost deja confirmate moartea. Una dintre ele este un copil. Condoleanțe tuturor familiilor și celor dragi”, a scris Zelenski, pe platforma X.

El menționează că „oamenii ar putea fi încă prinși sub dărâmături”.

„Zeci de oameni sunt răniți. Aceste rachete și drone de atac rusești de astăzi sunt un răspuns clar pentru toți cei din lume care, timp de săptămâni și luni, au cerut un armistițiu și o diplomație reală”, a adăugat.

„Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor. Alege să continue să ucidă în loc să pună capăt războiului. Și asta înseamnă că Rusia încă nu se teme de consecințe. Rusia încă profită de faptul că cel puțin o parte a lumii închide ochii la copiii uciși și caută scuze pentru Putin”, a scris președintele ucrainean, pe X.

„Așteptăm o reacție din partea Chinei la ceea ce se întâmplă. China a cerut în repetate rânduri să nu se extindă războiul și să se încheie un armistițiu. Totuși, acest lucru nu se întâmplă din cauza Rusiei. Așteptăm o reacție din partea Ungariei. Moartea copiilor ar trebui cu siguranță să stârnească emoții mult mai mari decât orice altceva. Așteptăm un răspuns din partea tuturor celor din lume care au cerut pace, dar acum tac mai des decât să adopte poziții de principiu”, a adăugat.

Acesta consideră că „este timpul pentru noi sancțiuni dure împotriva Rusiei pentru tot ceea ce face”.

„Toate termenele limită au fost deja încălcate, zeci de oportunități diplomatice ruinate. Rusia trebuie să se simtă responsabilă pentru fiecare atac, pentru fiecare zi a acestui război. Amintire veșnică tuturor victimelor Rusiei!”, a încheiat Zelenski.