OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale

04 nov. 2025, 23:03
OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale
Photo: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa
Cuprins
  1. De ce are nevoie OpenAI de o putere de calcul atât de masivă
  2. Cum afectează parteneriatul piața de capital și acțiunile Amazon
  3. Cum se încadrează acest acord în strategia mai amplă a OpenAI

OpenAI, creatorul celor mai avansate modele de Inteligență Artificială, a încheiat un parteneriat masiv cu Amazon pentru servicii cloud, evaluat la 38 de miliarde de dolari. Anunțul marchează o inițiativă strategică majoră a OpenAI de a-și asigura resursele de calcul necesare pentru antrenarea și rularea viitoarelor sale modele, într-o perioadă de restructurare intensă a companiei.

De ce are nevoie OpenAI de o putere de calcul atât de masivă

Scalarea Inteligenței Artificiale necesită o infrastructură de calcul fiabilă și de o capacitate enormă. Parteneriatul pe șapte ani cu Amazon Web Services (AWS) va oferi OpenAI acces la sute de mii de procesoare grafice (GPU-uri) Nvidia. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a subliniat că acest lucru „consolidează ecosistemul larg de calcul care va alimenta această nouă eră și va aduce AI avansat tuturor”.

Conform acordului, Amazon intenționează să implementeze sute de mii de cipuri de ultimă generație, inclusiv acceleratoarele AI GB200 și GB300 de la Nvidia, în clustere de date special construite. Acestea vor fi folosite pentru a alimenta răspunsurile ChatGPT și pentru a antrena următoarea generație de modele AI ale OpenAI. Capacitatea planificată va fi operațională complet până la sfârșitul anului 2026, indicând angajamentul pe termen lung al acord OpenAI Amazon, relatează Libertatea.ro.

Cum afectează parteneriatul piața de capital și acțiunile Amazon

Anunțul a generat un impact semnificativ pe Wall Street. Imediat după anunț, acțiunile Amazon au atins un maxim istoric, adăugând aproape 140 de miliarde de dolari la valoarea sa de piață. Acest salt confirmă încrederea investitorilor în rolul strategic pe care îl joacă AWS ca furnizor esențial de infrastructură pentru boom-ul Inteligenței Artificiale, scrie Reuters.

Deși acord OpenAI Amazon este un succes pentru ambele părți, angajamentele financiare colosale ridică semne de întrebare pe Wall Street. Analiștii se întreabă cum va finanța OpenAI, care înregistrează pierderi în creștere, toate aceste contracte masive, inclusiv acorduri similare cu Microsoft și Oracle. Totuși, perspectivele de creștere a veniturilor OpenAI la aproximativ 20 de miliarde de dolari până la sfârșitul lui 2025 mențin optimismul.

Cum se încadrează acest acord în strategia mai amplă a OpenAI

Parteneriatul cu Amazon vine la scurt timp după restructurarea OpenAI, care a eliminat dreptul de veto al Microsoft în furnizarea de servicii de calcul în noua configurație. Deși OpenAI și Microsoft rămân parteneri esențiali, ambele companii au căutat să își reducă dependența reciprocă.

Noul acord OpenAI Amazon face parte dintr-o strategie de diversificare a infrastructurii cloud. Prin apelarea la mai mulți giganți tech, OpenAI își asigură resursele necesare pentru ambițiile sale de scalare, pregătind, cel mai probabil, terenul pentru o viitoare Ofertă Publică Inițială (IPO), care ar putea evalua compania la un trilion de dolari.

