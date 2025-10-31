B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » AI-ul le dă viață celor plecați, promițând alinarea sufletească. Ce riscuri emoționale și etice ridică această tehnologie

AI-ul le dă viață celor plecați, promițând alinarea sufletească. Ce riscuri emoționale și etice ridică această tehnologie

B1.ro
31 oct. 2025, 13:58
AI-ul le dă viață celor plecați, promițând alinarea sufletească. Ce riscuri emoționale și etice ridică această tehnologie
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum reușește inteligența artificială să „revină” în conversație
  2. Când devine alinarea o capcană emoțională periculoasă
  3. Cine deține dreptul de a folosi datele și cine profită din durere

De la idei de science-fiction, la produse concrete, inteligența artificială face acum posibilă simularea conversațiilor cu cei decedați. Aceste servicii folosesc urmele digitale (mesaje, înregistrări audio și fotografii) pentru a crea chatboturi sau avataruri video capabile să răspundă în stilul și cu ticurile de limbaj ale persoanei dispărute. Promisiunea este alinarea sufletească, dar implicațiile emoționale și etice ridică semne majore de întrebare asupra acestei noi piețe de AI recreare decedați.

Cum reușește inteligența artificială să „revină” în conversație

Mecanismul din spatele acestor „deadbots” (sau „ghostbots”) este simplu în teorie, dar complex în execuție. Dezvoltatorii colectează amprenta digitală a unei persoane (texte, postări, e-mailuri, clipuri audio), apoi antrenează un model lingvistic masiv pentru a produce replici care imită stilul, tonul și chiar intenționalitatea persoanei respective. Unele platforme merg mai departe, oferind avataruri video interactive, sincronizate cu o voce sintetică.

Pentru cei îndoliați, această tehnologie oferă iluzia unei punți peste absență: posibilitatea de a auzi un sfat sau de a împărtăși un eveniment important cu cineva care nu mai este fizic prezent. Totuși, este esențial de înțeles că AI recreare decedați produce doar o simulare, o combinație de statistici și tipare, nu o conștiință sau emoție reală.

Când devine alinarea o capcană emoțională periculoasă

Psihologii atrag un semnal de alarmă serios: în perioade de vulnerabilitate, utilizatorii pot proiecta foarte ușor emoții și intenții umane asupra unui agent conversațional convingător, deși acesta este un simplu algoritm. Menținerea artificială a prezenței celui drag poate amâna procesul firesc și necesar al doliului, relatează Playtech.ro.

Riscul major apare atunci când interacțiunile devin compulsive și încep să intensifice suferința: anxietate sporită, izolare sau respingerea sprijinului din partea familiei. Dacă un utilizator devine dependent de avatar pentru validare sau sfaturi, tehnologia încetează să fie un instrument memorial și devine un obstacol psihologic. Recomandarea specialiștilor, în astfel de cazuri, este limitarea interacțiunilor și reancorarea în rețeaua socială și emoțională reală.

Cine deține dreptul de a folosi datele și cine profită din durere

Una dintre cele mai mari dileme etice este legată de consimțământul decedatului. În lipsa unui acord explicit dat în timpul vieții, rudele pot încărca liber date și mesaje. Această practică ridică întrebări privind demnitatea post-mortem, în special atunci când modelul AI „halucinează” sau distorsionează convingerile și amintirile persoanei.

Pe de altă parte, modelul de business al multor servicii de AI recreare decedați se bazează pe abonamente sau funcții premium (voce personalizată, sesiuni video), creând o tentație de a prelungi dependența afectivă pentru profit. O abordare etică impune etichete vizibile de avertizare („Acesta este un avatar generativ”) și reguli stricte împotriva monetizării conversațiilor sensibile prin publicitate sau plasare de produse.

Tags:
Citește și...
Petrecem zilnic ore în șir în fața ecranelor. Cum poți reduce eficient oboseala vizuală prin setările simple ale dispozitivelor
IT&C
Petrecem zilnic ore în șir în fața ecranelor. Cum poți reduce eficient oboseala vizuală prin setările simple ale dispozitivelor
Stai mult în fața ecranului? Află cum să ai grijă de ochii tăi
IT&C
Stai mult în fața ecranului? Află cum să ai grijă de ochii tăi
Ți-ai scăpat telefonul în apă? Ce trebuie să faci imediat pentru a-l salva
IT&C
Ți-ai scăpat telefonul în apă? Ce trebuie să faci imediat pentru a-l salva
Un telefon scăpat în apă nu înseamnă neapărat sfârșitul. Ce metodă alternativă și sigură ar trebui să folosești în loc de celebrul truc cu orez
IT&C
Un telefon scăpat în apă nu înseamnă neapărat sfârșitul. Ce metodă alternativă și sigură ar trebui să folosești în loc de celebrul truc cu orez
YouTube actualizează politicile de acces pe platformă. Vizionarea clipurilor violente din jocuri va fi interzisă minorilor
IT&C
YouTube actualizează politicile de acces pe platformă. Vizionarea clipurilor violente din jocuri va fi interzisă minorilor
OpenAI devine oficial companie comercială. Ce presupune noul acord cu Microsoft
IT&C
OpenAI devine oficial companie comercială. Ce presupune noul acord cu Microsoft
Microsoft și OpenAI au bătut palma pentru un nou parteneriat strategic. Ce implică acordul Microsoft – OpenAI pentru viitorul Inteligenței Artificiale
IT&C
Microsoft și OpenAI au bătut palma pentru un nou parteneriat strategic. Ce implică acordul Microsoft – OpenAI pentru viitorul Inteligenței Artificiale
Avantajele unei licențe perpetue vs. abonament lunar la Microsoft 365
IT&C
Avantajele unei licențe perpetue vs. abonament lunar la Microsoft 365
Trăim cu telefonul mereu în mână, dar căutăm liniștea. Ce spun psihologii despre preferința pentru modul silențios
IT&C
Trăim cu telefonul mereu în mână, dar căutăm liniștea. Ce spun psihologii despre preferința pentru modul silențios
Instagram îți oferă mai mult control. Cum poți vedea istoricul de vizionare al Reels-urilor
IT&C
Instagram îți oferă mai mult control. Cum poți vedea istoricul de vizionare al Reels-urilor
Ultima oră
15:01 - Gutuiată de casă. Cum să prepari băutura tradițională de toamnă
14:58 - Punctul nevralgic al Oanei Gheorghiu, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Ce au împotriva căsătoriei?
14:55 - Somn de calitate. Cum te ajută materialul pijamalelor să dormi mai bine
14:52 - Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Cei doi nu sunt căsătoriți, însă au împreună un fiu
14:33 - România poate fi gazda finalei Europa League. FRF a depus candidatura pentru prestigiosul act
13:47 - Atenţie, şoferi! 10 lucruri pe care să NU le laşi în maşină niciodată. E extrem de riscant
13:42 - Poziția CCIR privind inițiativa legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990
13:33 - În ce măsură ne influențează materialul pijamalelor calitatea somnului? Iată ce spun studiile!
13:20 - Strategiile PSD împotriva PNL. Trei planuri pentru a distruge Guvernul Bolojan
13:09 - Dana Rogoz și Radu Dragomir arată progresul casei de la Viscri. Ce lucrări mai au de finalizat (FOTO)