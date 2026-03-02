B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)

Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)

Ana Beatrice
02 mart. 2026, 20:11
Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)
Sursă Foto: Facebook -Apple Hub
Cuprins
  1. Ce aduce nou iPhone 17e și de ce merită atenție
  2. De ce este importantă dublarea spațiului de stocare pe iPhone 17e
  3. Ce aduce nou iPhone 17e la capitolul design, ecran și cameră

Apple a lansat oficial iPhone 17e, noul model care face parte din gama sa accesibilă. Dispozitivul promite să aducă funcții moderne și performanță solidă la un preț mai avantajos. Anunțul a fost făcut la începutul lunii martie 2026, într-un moment cheie pentru industria tech. Prezentarea a avut loc în perioada Mobile World Congress, unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din lume.

Odată cu lansarea iPhone 17e, Apple a prezentat și o versiune actualizată a tabletei iPad Air, dotată cu noul procesor M4. Ambele dispozitive vor fi disponibile în magazine începând cu 11 martie. Această mișcare arată clar intenția companiei de a oferi performanță ridicată atât pe segmentul premium, cât și în zona modelelor mai accesibile.

Ce aduce nou iPhone 17e și de ce merită atenție

Noul iPhone 17e vine cu o serie de îmbunătățiri importante, chiar dacă Apple a păstrat același preț de pornire de 599 de dolari. Compania a ales să anunțe telefonul mai devreme, în cadrul MWC 2026, fără să mai aștepte evenimentul fizic programat pentru 4 martie. Cu aceeași ocazie, a fost prezentat și noul iPad Air, echipat cu procesorul M4.

Cea mai semnificativă schimbare este introducerea procesorului A19, același cip folosit pe seria iPhone 17. Acesta este construit pe tehnologie de 3nm și oferă performanțe mai mari, dar și un consum mai eficient de energie. Chiar dacă varianta de pe 17e are un GPU cu 4 nuclee, față de 5 pe modelul flagship, diferența este minoră în utilizarea obișnuită.

Un alt upgrade important este introducerea suportului MagSafe. Acesta permite utilizarea accesoriilor magnetice și oferă o viteză de încărcare wireless de până la 15W, dublu față de modelul anterior. În același timp, Apple a integrat noul modem C1X, care promite viteze 5G mai mari și o conexiune mai stabilă, inclusiv în zonele cu semnal dificil. În ansamblu, iPhone 17e devine o opțiune mult mai competitivă.

De ce este importantă dublarea spațiului de stocare pe iPhone 17e

Unul dintre cele mai importante upgrade-uri aduse de iPhone 17e este creșterea considerabilă a spațiului de stocare de bază. Apple oferă acum 256GB în versiunea standard. Capacitatea este dublă față de cei 128GB disponibili pe modelul anterior. În ciuda acestei schimbări, prețul de pornire a rămas același, la 599 de dolari.

Această decizie este cu atât mai relevantă în contextul actual al pieței. Industria se confruntă cu o lipsă de cipuri de memorie. În plus, costurile componentelor continuă să crească la nivel global. Chiar și în aceste condiții, Apple oferă mai mult fără costuri suplimentare. Utilizatorii beneficiază astfel de mai mult spațiu pentru aplicații, fotografii și videoclipuri. Modelul este disponibil în două variante de stocare, de 256GB și 512GB, simplificând gama de opțiuni față de trecut.

Ce aduce nou iPhone 17e la capitolul design, ecran și cameră

La nivel de design, iPhone 17e continuă linia deja cunoscută, fără schimbări majore de aspect. Telefonul păstrează ecranul Super Retina XDR de 6,1 inci. Acesta include notch-ul clasic și o rată de reîmprospătare de 60Hz. Experiența rămâne una fluidă și potrivită pentru utilizarea zilnică. Protecția este oferită de noul Ceramic Shield 2. Apple susține că acesta este de până la trei ori mai rezistent la zgârieturi față de versiunea anterioară. Rama din aluminiu oferă un aspect premium și o construcție echilibrată. Certificarea IP68 asigură rezistență la apă și praf în condiții dificile.

Pe partea foto, dispozitivul este echipat cu o cameră principală de 48MP Fusion. Aceasta permite zoom optic 2x și filmare 4K la 60 fps cu Dolby Vision. Modul Portret a fost îmbunătățit și oferă mai mult control asupra focalizării după realizarea imaginii. Telefonul este disponibil în culorile negru, alb și Soft Pink, o nuanță nouă care adaugă un aer proaspăt. iPhone 17e vine cu iOS 26 preinstalat și oferă acces la funcțiile Apple Intelligence în aplicațiile principale și pe AirPods, notează stirileprotv.ro.

Tags:
Citește și...
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi
IT&C
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi
Comunicat: Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa
IT&C
Comunicat: Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa
Cofondatorul Twitter vrea să concedieze aproape jumătate din personal și să îi înlocuiască cu AI. Ce efecte ar avea decizia
IT&C
Cofondatorul Twitter vrea să concedieze aproape jumătate din personal și să îi înlocuiască cu AI. Ce efecte ar avea decizia
Alerte pentru părinți pe rețelele sociale: Ce măsuri noi a anunțat oficial platforma Instagram
IT&C
Alerte pentru părinți pe rețelele sociale: Ce măsuri noi a anunțat oficial platforma Instagram
Meta recunoaște o eroare pe Instagram Reels. Cum au ajuns utilizatorii să vadă conținut violent
IT&C
Meta recunoaște o eroare pe Instagram Reels. Cum au ajuns utilizatorii să vadă conținut violent
Roblox devine lider în comerțul generației Z. Platforma a depășit TikTok
IT&C
Roblox devine lider în comerțul generației Z. Platforma a depășit TikTok
Instagram devine disponibil pe televizoarele cu Google TV. Clipurile video de pe rețeaua socială se văd la televizor
IT&C
Instagram devine disponibil pe televizoarele cu Google TV. Clipurile video de pe rețeaua socială se văd la televizor
ChatGPT, cea mai descărcată aplicație din Europa. TikTok, scos din top 3 de inteligența artificială
IT&C
ChatGPT, cea mai descărcată aplicație din Europa. TikTok, scos din top 3 de inteligența artificială
Inteligența Artificială pe cale să se substituie gândirii umane. Cât va dura până când tehnologia va lua locul omului
IT&C
Inteligența Artificială pe cale să se substituie gândirii umane. Cât va dura până când tehnologia va lua locul omului
Semnal de alarmă pentru milioane de utilizatori. Inteligența artificială de pe Google poate oferi sfaturi medicale greșite
IT&C
Semnal de alarmă pentru milioane de utilizatori. Inteligența artificială de pe Google poate oferi sfaturi medicale greșite
Ultima oră
21:13 - S-a aflat adevărul despre Jim Carrey, după imaginile care au inflamat internetul. A fost sau nu el pe scena Premiilor César?
21:01 - Donald Trump, anunț despre războiul din Orientul Mijlociu. Când se vor încheia operațiunile militare. Reacția Chinei în a treia zi de conflict
21:01 - De ce e mai sigur să călătorești prin agenții de turism în context de conflict
20:40 - Atenție, părinți! Greșeala care vă poate costa scump când mergeți cu copilul în mașină
20:32 - Luna Sângerie revine pe cer în martie 2026. Când și cum va putea fi urmărit fenomenul
20:25 - Război în Orientul Mijlociu. Qatarul a anunțat doborârea a două bombardiere iraniene. Armata SUA a crescut gradul de alertă la Deveselu
20:22 - Dan Negru a comentat evenimentele din Orientul Mijlociu: „Sunt peste 5.000 de ani de conflicte. Nu e nimic nou!”
20:00 - Mașina de înlocuire după o coliziune – cum să revii rapid la rutina zilnică?
19:53 - Descoperire bizară la granița Germaniei în timpul unui control de rutină. Ce se ascundea în sandvișul unui român
19:43 - Procurorii propuși la conducerea marilor parchete. Pe cine dorește Radu Marinescu