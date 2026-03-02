Apple a lansat oficial iPhone 17e, noul model care face parte din gama sa accesibilă. Dispozitivul promite să aducă funcții moderne și performanță solidă la un preț mai avantajos. Anunțul a fost făcut la începutul lunii martie 2026, într-un moment cheie pentru industria tech. Prezentarea a avut loc în perioada Mobile World Congress, unul dintre cele mai importante evenimente de din lume.

Odată cu lansarea iPhone 17e, a prezentat și o versiune actualizată a tabletei iPad Air, dotată cu noul procesor M4. Ambele dispozitive vor fi disponibile în magazine începând cu 11 martie. Această mișcare arată clar intenția companiei de a oferi performanță ridicată atât pe segmentul premium, cât și în zona modelelor mai accesibile.

Ce aduce nou iPhone 17e și de ce merită atenție

Noul iPhone 17e vine cu o serie de îmbunătățiri importante, chiar dacă Apple a păstrat același preț de pornire de 599 de dolari. Compania a ales să anunțe telefonul mai devreme, în cadrul MWC 2026, fără să mai aștepte evenimentul fizic programat pentru 4 martie. Cu aceeași ocazie, a fost prezentat și noul iPad Air, echipat cu procesorul M4.

Cea mai semnificativă schimbare este introducerea procesorului A19, același cip folosit pe seria iPhone 17. Acesta este construit pe tehnologie de 3nm și oferă performanțe mai mari, dar și un consum mai eficient de energie. Chiar dacă varianta de pe 17e are un GPU cu 4 nuclee, față de 5 pe modelul flagship, diferența este minoră în utilizarea obișnuită. Un alt upgrade important este introducerea suportului MagSafe. Acesta permite utilizarea accesoriilor magnetice și oferă o viteză de încărcare wireless de până la 15W, dublu față de modelul anterior. În același timp, Apple a integrat noul modem C1X, care promite viteze 5G mai mari și o conexiune mai stabilă, inclusiv în zonele cu semnal dificil. În ansamblu, iPhone 17e devine o opțiune mult mai competitivă.

De ce este importantă dublarea spațiului de stocare pe iPhone 17e

Unul dintre cele mai importante upgrade-uri aduse de iPhone 17e este creșterea considerabilă a spațiului de stocare de bază. Apple oferă acum 256GB în versiunea standard. Capacitatea este dublă față de cei 128GB disponibili pe modelul anterior. În ciuda acestei schimbări, prețul de pornire a rămas același, la 599 de dolari.

Această decizie este cu atât mai relevantă în contextul actual al pieței. Industria se confruntă cu o lipsă de cipuri de memorie. În plus, costurile componentelor continuă să crească la nivel global. Chiar și în aceste condiții, Apple oferă mai mult fără costuri suplimentare. Utilizatorii beneficiază astfel de mai mult spațiu pentru aplicații, fotografii și videoclipuri. Modelul este disponibil în două variante de stocare, de 256GB și 512GB, simplificând gama de opțiuni față de trecut.

Ce aduce nou iPhone 17e la capitolul design, ecran și cameră