Binance, un important broker on-line, a blocat toate retragerile de criptomonede

Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume, a dezactivat temporar toate retragerile de criptomonede temporar, din cauza unui volum mare de probleme tehnice, conform coindesk.

Retragerile au fost reluate la aproximativ 25 de minute după ce oprirea a fost anunțată luni clienților pe contul de Twitter. Cu toate acestea, la douăzeci de minute după acest anunț, compania a postat pe Twitter o actualizare conform căreia retragerile au fost închise din nou. La 13:48, compania a scris pe Twitter că retragerile au fost reluate.

We have temporarily disabled all crypto withdrawals on https://t.co/QILSkzx7ac due to a large backlog.

Rest assured our team is working on it with top priority.

Thank you for your patience and apologies for any inconvenience caused.

— Binance (@binance) November 1, 2021