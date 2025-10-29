B1 Inregistrari!
Ți-ai scăpat telefonul în apă? Ce trebuie să faci imediat pentru a-l salva

30 oct. 2025, 01:30
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Care este primul pas după ce telefonul ajunge în apă
  2. Cum se usucă corect un telefon ud
  3. Când este sigur să reîncarci telefonul
  4. Există telefoane cu adevărat rezistente la apă

Fie că se întâmplă lângă piscină sau în baie, nimic nu provoacă mai multă panică decât momentul în care telefonul îți cade în apă. Din fericire, dacă reacționezi rapid și corect, nu totul este pierdut. Totuși, metodele populare, precum cea cu orez, nu mai sunt recomandate de producători — ba chiar pot face mai mult rău decât bine.

Care este primul pas după ce telefonul ajunge în apă

Primul lucru este să scoți imediat dispozitivul din apă și să îl ștergi cu o lavetă curată și uscată. Dacă telefonul este pornit, oprește-l fără ezitare — nu încerca să îl deblochezi sau să verifici dacă funcționează. Acest gest simplu poate preveni un scurtcircuit. Dacă ai un model care permite, scoate bateria, cartela SIM și cardul de memorie.

Cum se usucă corect un telefon ud

Contrar sfaturilor vechi, nu introduce telefonul într-un bol cu orez. Potrivit Apple, particulele de praf și amidon din orez pot pătrunde în interior și pot deteriora porturile sau difuzoarele. În schimb, tamponează ușor suprafața cu hârtie absorbantă și scutură telefonul cu portul de încărcare orientat în jos, pentru a elimina excesul de lichid, recomandă goodhousekeeping.com.

Lasă dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, de preferat în fața unui ventilator cu aer rece. Alternativ, poți folosi pliculețe de silica gel (cele care se găsesc adesea în cutiile de pantofi) pentru a absorbi umiditatea. Important: nu folosi aer cald, foehnul sau șervețele introduse în porturi, deoarece acestea pot cauza daune suplimentare.

Când este sigur să reîncarci telefonul

Nu conecta telefonul la încărcător până nu ești absolut sigur că este complet uscat. Apple recomandă o perioadă de așteptare de cel puțin cinci ore după ce dispozitivul pare uscat. Graba poate duce la oxidarea componentelor interne sau la deteriorarea definitivă a portului de încărcare.

Există telefoane cu adevărat rezistente la apă

Dacă telefonul tău nu mai pornește, poate fi momentul să alegi un model rezistent la apă. Verifică întotdeauna ratingul IP (Ingress Protection) al dispozitivului. De exemplu, un telefon cu IP68 este complet protejat împotriva prafului și poate rezista până la 30 de minute la o adâncime de 6 metri. Printre modelele cu astfel de specificații se numără iPhone 15, Samsung Galaxy S23 și Google Pixel 8.

