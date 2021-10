Cele mai bune glume din mediul online, după ce Facebook, Instagram și WhatsApp au picat la nivel mondial (FOTO)

Facebook, Facebook Messenger, WhasApp și Instagram au căzut luni seara, în întreaga lume. Astfel, utilizatorii nu au mai putut comunica până la miezul nopții pe cele mai accesate rețele sociale.

În acest context, Twitter a câștigat foarte mult teren și au apărut, evident, și glumele pe tema aceasta. Astfel, Twitter a fost vedeta glumelor din mediul online, fiind ca un erou pentru utilizatorii celorlalte rețele care nu au mai avut cum să comunice timp de câte ore bune.

Val de glume după căderea Facebook, Instagram și WhatsApp

Internauții au lăsat imaginația să le zboare cât mai departe, iar astfel glumele au fost din ce în ce mai amuzante. Gigantul Twttier a scris, luni seara, pe propria pagină de socializare „Bună tuturor”, având în vedere că restul paginilor erau căzute și era cunoscut faptul că utilizatorii se vor îndrepta spre Twttier.

Nici pentru TikTok nu a fost rău luni seara, având în vedere că numeroase celebrități și persoane publice au aflat de acolo că restul aplicațiilor nu funcționează, inițial crezând că fiecare dintre ei înregistrează o problemă cu internetul.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Facebook is better — Mike (@LFCmike_) October 4, 2021

woah that was quick pic.twitter.com/xt9IWCip5j — Joe Groff (@jckarter) October 4, 2021

Today’s second @washingtonpost quarantine TikTok features Instagram, WhatsApp, FB and Messenger https://t.co/NoCfPA3QBc pic.twitter.com/XEBWwaCObc — Washington Post TikTok Guy 🪑 (@davejorgenson) October 4, 2021

Today’s second @washingtonpost quarantine TikTok features Instagram, WhatsApp, FB and Messenger https://t.co/NoCfPA3QBc pic.twitter.com/XEBWwaCObc — Washington Post TikTok Guy 🪑 (@davejorgenson) October 4, 2021

Today’s second @washingtonpost quarantine TikTok features Instagram, WhatsApp, FB and Messenger https://t.co/NoCfPA3QBc pic.twitter.com/XEBWwaCObc — Washington Post TikTok Guy 🪑 (@davejorgenson) October 4, 2021

Facebook, Instagram și Whatsapp nu au funcționat luni seara

Toate cele patru servicii de socializare ale Facebook au picat în jurul orei 18.30, ora României, potrivit site-ului Downdetector.com

Problemele au început inițial cu aplicația Messenger a Facebook, acestea extinzându-se în decurs de câteva minute la întreaga platformă Facebook.

Site-ul de monitorizare Downdetector a înregistrat o creștere vertiginoasă a reclamațiilor privind probleme tehnice ale Facebook începând cu ora 18:00 seara.

Mark Zuckerberg losing Million of money due to Facebook, Whatsapp, Instagram down. Meanwhile Twitter CEO: pic.twitter.com/qEVIy2Crp5 — BIGHIT INFO  (@BIGHIT_INFO) October 4, 2021

Snapchat, Facebook and WhatsApp are off Twitter Headquarters:👇👇 pic.twitter.com/zpWg7uUP7w — ℙ𝕒𝕟𝕒𝕕𝕠𝕝® (@iEm_Arif) October 4, 2021