Google a anunțat lansarea publică a celei de-a șaptea generații de procesoare dedicate Inteligenței Artificiale (AI): Tensor Processing Unit (TPU) Ironwood. Noul cip, construit integral in-house, este de peste patru ori mai rapid decât predecesorul său și este proiectat să elimine blocajele de date în modelele AI de ultimă generație. Lansarea intensifică lupta pentru dominația infrastructurii AI.

Ce capacități aduce Ironwood și cum elimină blocajele de date

Cipul Google Ironwood a fost conceput pentru a susține întregul spectru de sarcini din zona Inteligenței Artificiale, de la antrenarea modelelor mari de limbaj (LLM) până la rularea în timp real a chatboturilor și a agenților conversaționali.

Puterea de calcul uriașă este asigurată de posibilitatea de a conecta până la 9.216 cipuri Ironwood într-un singur „pod” virtual. Această scalabilitate extremă este esențială pentru modelele de mari dimensiuni, unde transferul rapid de date devine un factor limitativ major. Prin eliminarea acestor blocaje, Google promite clienților săi „posibilitatea de a rula și scala cele mai complexe modele de existente”. Printre primii mari clienți care vor beneficia de această putere se numără startup-ul Anthropic, care plănuiește să utilizeze până la un milion de TPUs Ironwood pentru a antrena modelul Claude, relatează .

Cum intensifică Google competiția cu Nvidia și Microsoft

Prin lansarea Ironwood, Google își consolidează poziția într-o cursă tot mai acerbă cu giganți precum Nvidia, Amazon și Microsoft. Deși plăcile grafice Nvidia (GPU-urile) au fost mult timp considerate standardul industriei pentru antrenarea modelelor AI, TPU-urile Google fac parte din categoria „siliconului personalizat”.

Acest „silicon personaliat” aduce avantaje importante în privința performanței optimizate pentru sarcinile AI, dar și în ceea ce privește costurile și eficiența energetică. Dezvoltarea TPU-urilor de aproape un deceniu culminează cu lansarea Ironwood, marcând o etapă majoră în eforturile companiei de a-și promova propriile soluții hardware în fața concurenței. CEO-ul Sundar Pichai a precizat că cererea pentru infrastructura AI, bazată atât pe TPUs, cât și pe GPU-uri, este un motor cheie al creșterii companiei, scrie Capital.ro.

Cum extinde Google infrastructura sa de Cloud pentru a susține cererea

Odată cu lansarea cipului Google Ironwood, compania introduce și o serie de actualizări menite să facă infrastructura sa de cloud mai rapidă și mai flexibilă. Google concurează direct cu Amazon Web Services (AWS) și Microsoft Azure pentru a atrage clienții din zona AI, o piață în plină expansiune.

Veniturile din serviciile cloud ale au înregistrat o creștere semnificativă, determinând compania să majoreze estimarea pentru investițiile de capital. În primele nouă luni ale anului, Google a semnat mai multe contracte cloud de peste un miliard de dolari decât în ultimii doi ani la un loc, demonstrând o cerere uriașă pe piață. Investițiile masive în hardware și capacități de calcul sunt menite să susțină această cerere viitoare.