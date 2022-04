Vitalii Buterin a trimis Ucrainei 1.500 de monede din propria sa criptomonedă.

Fondatorul criptomonedei Ethereum a donat 5 milioane de dolari Ucrainei.

În contextul invaziei pe scară largă a Rusiei pe teritoriul Ucrainei, cofondatorul , Vitalii Buterin, și-a donat fondurile proprii Ucrainei.

Fundația Unchain Ukraine, care este angajată în asistență umanitară pentru ucraineni, a primit două transferuri în valoare totală de 750 de monede Ethereum.

Buterin a mai trimis două donații cu aceeași sumă în al Ucrainei, notează Unian.

Ether, modeda virtuală creată de Vitalik Buterin, a atins un nivel record de 3.500 de dolari, cu o creștere de aproximativ 375% anul acesta. Analiștii financiari cred că un ether ar putea ajunge și la 5.000 de dolari, într-o săptămână.

Vitalik Buterin este un ruso-canadian de 27 de ani și a fondat Ethereum în 2013, la doar 19 ani. Acum, grație creșterii spectaculoase a cripto-monedei sale, . El deține 300.000 de etheri în prezent, scrie CNN.

We’re incredibly grateful for support and donation of 750ETH!

Besides Unchain Fund, Vitalik has also donated the same amount to .

1500ETH = ~$5m that will make a difference for those in need in Ukraine! 🇺🇦

Thank you, Vitalik & Ethereum fam! 🙏🏻💛💙

— unchain.fund (🇺🇦, 🇺🇦) (@Unchainfund)