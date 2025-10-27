B1 Inregistrari!
Acasa » IT&C » Instagram îți oferă mai mult control. Cum poți vedea istoricul de vizionare al Reels-urilor

Instagram îți oferă mai mult control. Cum poți vedea istoricul de vizionare al Reels-urilor

B1.ro
28 oct. 2025, 01:00
Instagram îți oferă mai mult control. Cum poți vedea istoricul de vizionare al Reels-urilor
sursa foto: IMAGO/Zoonar
Cuprins
  1. Unde se găsește noua funcție Watch History pe Instagram
  2. Cum funcționează istoricul de vizionare al Reels-urilor
  3. Ce beneficii aduce această actualizare pentru utilizatori

Instagram a introdus o funcție așteptată de mult de utilizatori: posibilitatea de a verifica istoricul clipurilor Reels vizionate. Noua opțiune, denumită Watch History, le permite celor care folosesc aplicația să revadă conținutul urmărit anterior și chiar să caute videoclipuri în funcție de dată sau de contul care le-a publicat. Schimbarea vine într-un moment în care platforma își concentrează eforturile pe a le oferi utilizatorilor o experiență mai personalizată și un control mai mare asupra propriei activități online.

Unde se găsește noua funcție Watch History pe Instagram

Funcția este disponibilă direct în aplicație, în secțiunea Settings > Your activity > Watch history, accesibilă din meniul profilului. Pentru a o găsi, utilizatorul trebuie să deschidă cele trei linii din colțul dreapta sus al ecranului, apoi să selecteze categoria „Your activity”, unde acum apare și istoricul de vizionare.

Potrivit lui Adam Mosseri, șeful Instagram, opțiunea a fost introdusă pentru a ajuta utilizatorii să regăsească mai ușor clipurile care le-au atras atenția, dar pe care nu le-au salvat la momentul respectiv, relatează ndtvprofit.com.

Cum funcționează istoricul de vizionare al Reels-urilor

Sistemul de Watch History funcționează similar cu istoricul de vizionare de pe YouTube, însă include câteva opțiuni suplimentare. Utilizatorii pot vedea toate Reels-urile vizionate în ultimele 30 de zile, le pot sorta cronologic – de la cele mai noi la cele mai vechi – sau pot alege o anumită perioadă pentru căutare, precum „ultima săptămână” sau „ultima lună”.

În plus, Instagram permite acum și filtrarea rezultatelor după autor, astfel încât poți căuta videoclipurile vizionate de la un anumit cont. Dacă nu îți amintești exact clipul, dar știi cine l-a publicat, funcția „Filter by author” te ajută să îl găsești rapid.

Ce beneficii aduce această actualizare pentru utilizatori

Introducerea istoricului de vizionare este mai mult decât o simplă funcție de arhivare – este o dovadă a modului în care Instagram încearcă să ofere mai multă transparență și control asupra datelor personale. Utilizatorii pot oricând să șteargă clipuri din istoric, să gestioneze perioada vizualizărilor sau să descopere din nou conținut relevant fără să depindă de algoritmii aplicației.

Noua funcție oferă un echilibru între confidențialitate și accesibilitate, fiind în același timp un pas important în direcția unei experiențe digitale mai organizate.

