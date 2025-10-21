În era digitală, copiii sunt expuși constant la internet, iar părinții se confruntă cu provocarea de a le asigura un mediu online sigur. Ce măsuri pot lua aceștia pentru a-i proteja?

Cum pot monitoriza activitatea online a copiilor

O metodă esențială este utilizarea aplicațiilor de control parental. Acestea permit supravegherea site-urilor vizitate, aplicațiilor folosite și timpului petrecut pe dispozitive. Părinții pot seta alerte pentru conținut inadecvat sau activități suspecte. De asemenea, majoritatea platformelor de socializare oferă setări de confidențialitate care pot fi ajustate pentru a proteja profilul copilului și a limita contactul cu persoane necunoscute.

Monitorizarea trebuie însă să fie însoțită de discuții deschise, astfel încât copilul să înțeleagă motivul acestor măsuri și să învețe să navigheze responsabil.

Ce reguli ar trebui stabilite în familie

Regulile clare și consistente sunt cheia protecției. Părinții pot stabili limite pentru timpul petrecut online, tipurile de site-uri permise și momentele zilei când copilul poate folosi dispozitivele. Este important ca aceste reguli să fie explicate și aplicate într-un mod echilibrat, astfel încât copilul să nu simtă restricții exagerate, dar să fie protejat de riscuri.

Discuțiile regulate despre cyberbullying, phishing sau conținut dăunător ajută copiii să înțeleagă pericolele și să reacționeze corect în situații neprevăzute.

Ce este majoratul digital și cum ajută la protecția copiilor

Uniunea Europeană a introdus conceptul de „majorat digital”, care stabilește vârsta minimă la care copiii pot lua decizii informate privind accesul la platformele online, scrie . În România, această vârstă este de 16 ani, ceea ce înseamnă că părinții au un rol important până la această vârstă în supravegherea și protecția copiilor.

are scopul de a crește responsabilitatea minorilor și de a preveni expunerea lor la conținut dăunător sau exploatare online. Platformele trebuie să respecte aceste reguli, iar părinții trebuie să fie conștienți de importanța educației digitale în paralel cu reglementările legale.

Cum poate educația digitală să contribuie la siguranță

ajută copiii să-și dezvolte abilități de gândire critică și să recunoască conținutul periculos. Participarea la cursuri sau workshop-uri de siguranță online le oferă instrumentele necesare pentru a naviga responsabil pe internet. În plus, părinții pot discuta constant despre experiențele online ale copiilor, oferind ghidare și suport.

Ce măsuri practice pot lua părinții zilnic

Activează controale parentale și filtre de conținut.

Monitorizează aplicațiile și rețelele sociale utilizate.

Limitează timpul petrecut online și explică motivele.

Educați copiii despre pericolele digitale și modul de reacție.

Asigură-te că datele personale ale copiilor nu sunt distribuite pe platforme.

Prin combinarea acestor măsuri și respectarea conceptului de majorat digital, părinții pot crea un mediu online sigur, reducând riscurile asociate navigării pe internet.