Google pare să ia măsuri pentru a face posibilă Android ca camere web.

Un expert a descoperit informații în Android Open Source Project (AOSP) care indică adăugarea unui serviciu „DeviceAsWebcam”.

Astfel, Android ar putea primi suport pentru „telefon ca webcam”, în curând.

Google pare să fie la un pas de a revoluționa modul în care folosim camerele web iar expertul Android Mishaal Rahman observă indicii conform cărora compania ar intenționa să permită suport nativ pentru utilizarea telefoanelor Android ca camere web pentru PC-uri, Mac-uri și Chromebook-uri – relatează .

Using an Android phone as a webcam became really popular during the pandemic, but you’ve typically had to install a third-party app to do so. You may not have to do this in the future, though, as Google is adding support for turning Android devices into USB webcams!

