15 județe din țară, sub cod galben de vânt. Până la ce oră este valabilă avertizarea

15 județe din țară, sub cod galben de vânt. Până la ce oră este valabilă avertizarea

24 aug. 2025, 11:29
15 județe din țară, sub cod galben de vânt. Până la ce oră este valabilă avertizarea
Sursa Foto: Pixabay.com

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că 15 județe vor fi duminică, în cea mai mare parte a zilei, sub un cod galben de vânt puternic.

  1. Ce zone din țară sunt vizate de codul galben de vânt
  2. Cum va fi vremea în București

Ce zone din țară sunt vizate de codul galben de vânt

Atenționarea emisă de ANM vizează estul, nordul și centrul României și este valabilă duminică, 24 august, în intervalul orar 10.00 – 20.00. Județele care se află sub codul galben de vânt sunt: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu.

În unele zone, rafalele de vânt pot ajunge şi la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

„În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50…60 km/h şi pe arii restrânse de 70…80 km/h”, a informat ANM.

Vântul va avea intensificări și în alte regiuni, local şi temporar, dar în aceste cazuri, rafalele vor avea viteze de 30-45 de km/h.

„În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, a mai precizat ANM, citat de Observator News.

Cum va fi vremea în București

Duminică, în timpul zilei, valorile termice din București se apropie de cele specifice datei, informează ANM.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, temporar cu rafale de 35…45 km/h. Temperatura maximă va fi în jurul a 28 de grade.

