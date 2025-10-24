B1 Inregistrari!
ANM avertizează asupra unui fenomen care amenință natura. Iată despre ce este vorba

24 oct. 2025, 10:31
ANM avertizează asupra unui fenomen care amenință natura. Iată despre ce este vorba
Foto: Freepik
Cuprins
  1. „Confuzia ciclului vegetativ”
  2. Care sunt consecințele
  3. Temperaturi peste normalul perioadei, în noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările pentru perioada 27 octombrie – 24 noiembrie 2025. Se pare că vom avea parte de o vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă a anului. Temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile normale, fenomen care ar putea avea consecințe asupra vegetației și ecosistemului natural. Iată despre ce este vorba!

„Confuzia ciclului vegetativ”

Specialiștii atrag atenția asupra unui fenomen numit „confuzia ciclului vegetativ”. Acesta a mai fost prezent în țara noastră, în trecut, în perioade cu temperaturi mai ridicate decât valorile normale.

Mai multe specii de pomi au înmugurit sau au făcut frunze în plină iarnă, ca și cum ar fi primăvară. Practic, vremea aceasta creează iluzia unei primăveri premature, care poate fi periculoasă pentru plante.

Dacă aceste temperaturi ridicate sunt urmate de o răcire bruscă, pomii riscă să fie compromiși, deoarece nu mai sunt pregătiți să facă față înghețului.

Care sunt consecințele

În mod normal, plantele trec printr-un proces numit „călire”, care le ajută să devină mai rezistente la temperaturile scăzute din iarnă, însă, dacă temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate, atunci tot acest proces va fi dat peste cap, conform ziare.com.

Există șanse ca acest fenomen să aibă loc, în contextul în care ANM a avertizat asupra unor temperaturi peste normalul perioadei, ce vor exista până la finalul lunii noiembrie. Cu toate acestea, depinde foarte mult și de cum va fi vremea în luna decembrie.

Temperaturi peste normalul perioadei, în noiembrie

  • Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie: temperaturile vor fi apropiate de valorile normale, ușor mai scăzute în zonele montane. Ploile vor fi mai frecvente la munte și în sud-vestul și sud-estul țării.
  • Săptămâna 3 – 10 noiembrie: urmează o perioadă mai caldă decât de obicei în toată țara, cu deficit de precipitații, mai ales în regiunile sudice.
  • Săptămâna 10 – 17 noiembrie: temperaturile se vor menține ușor peste media perioadei, iar regimul pluviometric va fi aproape normal.
  • Săptămâna 17 – 24 noiembrie: se anunță temperaturi ușor peste normal, cu precipitații în limitele obișnuite pentru această perioadă.
