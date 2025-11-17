B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » ANM avertizează: Cod roșu de vânt în zona montană. Cât de puternice vor fi rafalele de vânt

ANM avertizează: Cod roșu de vânt în zona montană. Cât de puternice vor fi rafalele de vânt

Iulia Petcu
17 nov. 2025, 23:21
ANM avertizează: Cod roșu de vânt în zona montană. Cât de puternice vor fi rafalele de vânt
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce presupune Codul roșu emis pentru zona montană din Cluj
  2. Ce județe se confruntă cu Cod galben de vânt
  3. Ce probleme au apărut în Brașov din cauza vântului

Fenomenele meteo severe au lovit zona montană a țării în această seară. ANM a emis avertizări succesive, iar mai multe județe se confruntă cu rafale care depășesc limite obișnuite. Autoritățile au intervenit în teren din cauza pagubelor provocate de vânt.

Ce presupune Codul roșu emis pentru zona montană din Cluj

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni seara un Cod roșu pentru zona montană din județul Cluj. Avertizarea este valabilă între 22.20 și miezul nopții. Meteorologii anunță rafale ce trec de 140 km/h la altitudini de peste 1.800 de metri.

ANM precizează că intensificările vor fi puternice și persistente. Specialiștii avertizează că fenomenul poate afecta activitățile montane de la această oră. Riscul este ridicat și din cauza terenului expus la vânt.

Pentru aceeași regiune montană din Cluj a fost emis și un Cod portocaliu. Avertizarea este în vigoare în intervalul 21:00 – 2:00. În acest timp, vântul va sufla cu 120-140 km/h.

Meteorologii atrag atenția că schimbările rapide ale intensității complică situația din teren. Zona înaltă rămâne cea mai expusă acestor rafale.

Ce județe se confruntă cu Cod galben de vânt

Un Cod galben este valabil pentru Harghita, între 22:05 și 23:00. Sunt vizate zona depresionară și zona joasă a județului. Aici se vor înregistra rafale între 50 și 70 km/h.

Avertizări similare au fost emise pentru Mureș și Sibiu. Codul galben este valabil în intervalul 21:20 – 23:00. Sunt afectate zeci de localități, inclusiv Târgu Mureș, Sighișoara, Sibiu și Mediaș.

Meteorologii subliniază că rafalele pot cauza probleme în zonele deschise. Intensificările pot crea dificultăți în trafic.

Ce probleme au apărut în Brașov din cauza vântului

La Brașov, vântul a provocat mai multe incidente. ISU Brașov a intervenit în cinci puncte ale municipiului. Au fost semnalate arbori căzuți și elemente de construcție desprinse.

Echipajele au acționat la fosta fabrică Coca-Cola, pe strada Ecaterina Teodoroiu. Au intervenit și pe Calea București pentru îndepărtarea unor bucăți de construcție. Un alt arbore a căzut pe strada Gustav Kollar, potrivit stiripesurse.ro.

Intervenții au avut loc și pe Bulevardul Victoriei, dar și pe strada Zizinului. Autoritățile transmit că nu există victime și nici pagube materiale.

Echipajele ISU au acționat pentru degajarea tuturor materialelor căzute. Echipele au stabilizat zonele afectate pentru a preveni alte incidente.

