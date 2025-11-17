B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Vremea se schimbă radical! ANM anunță ninsori, ploi și vânt puternic în România: „Temperaturile vor scădea simțitor în toate regiunile” (VIDEO)

Ana Beatrice
17 nov. 2025, 15:34
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce fenomene meteo ne afectează în următoarele ore
  2. Cum se manifestă vântul și cum vor evolua temperaturile

Urmează câteva zile cu o schimbare bruscă a vremii. Vom avea inclusiv ninsori în zonele montane, dar și precipitații în restul țării. Iar jumătate din țară va fi sub cod galben de vânt.

Florinela Georgescu, director executiv ANM, a intervenit luni în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai. Ea a explicat evoluția vremii din următoarele zile și schimbările importante care vor afecta majoritatea regiunilor.

Ce fenomene meteo ne afectează în următoarele ore

„Deja schimbările au început. Au început intensificările vântului în partea de vest a țării, dar și în zona montană. Și în această seară vor începe și precipitațiile. Ploi cu caracter de aversă în Banat și Crișana. Sunt posibile și descărcări electrice, apoi pe parcursul nopții și mai ales în cursul zilei de mâine, aria ploilor se va extinde. Va cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor fi și cantități mai importante de apă, de 20–25 de litri pe m². Izolat chiar peste 40 de litri pe m², care urmează a se aculuma până joi dimineață.

Și pentru că vremea este într-o răcire accentuată, mâine noapte este de aștepat ca ploile să se transforme în lapoviță și ninsoare în zona montană. În zona mai înaltă să fie doar ninsoare. Și trecător precipitații mixte sunt posibile. Mai ales în noaptea de marți spre miercuri, în partea de nord și de centru a Moldovei, în mare parte a Transilvaniei. Este practic primul episod în care în această toamnă ninsorile pot fi și în zone mai joase decât partea cea mai înaltă a Carpaților”, a transmis Florinela Georgescu.

Cum se manifestă vântul și cum vor evolua temperaturile

Directoarea ANM a anunțat intensificări ale vântului deja instalate, cu un cod galben valabil până mâine dimineață în multe regiuni.

„Intensificările de vânt, vă spuneam că au început deja. Vor cuprinde multe regiuni ale țării. Un cod galben vizând vântul, valabil până mâine dimineață la ora 6, în Banat, Crișana, partea de vest a Transilvaniei, Maramureș și toată zonă montană. În zonele joase, viteze de 50–60 km/h, izolat 70 km/h. Iar la munte, intensificări care pot ajunge 90 km/h, la altitudini de peste 1700 de metri și rafale de 90–120 km/h.

Temperaturile vor scădea simțitor în toate regiunile. Dacă astăzi maximele se vor încadra între 10 și 20 de grade, miercuri nu vor fi mai mult 4–13 grade. O vreme de altfel doar cu puțin sub normalul termic al perioadei. În schimb, de joi, aștemptăm ca din nou temperaturile să înceapa să crească. Este posibil să ne întoarcem rapid la valori 18–20 de grade, în special în jumătatea de sud a țării.”

