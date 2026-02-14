România se confruntă sâmbătă, 14 februarie 2026, cu o vreme neobişnuit de variabilă pentru mijlocul iernii, iar datele oficiale publicate azi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată condiții diferite de la o regiune la alta. Meteorologii au emis pentru această dimineață atenționări Cod galben legate de ceață densă, vizibilitate redusă și fenomene locale, valabile în anumite intervale ale zilei pe arii din țară.

Nord-Est și Moldova

În nord-estul României, stările vremii dimineaţa de 14 februarie arată o combinaţie de ceată extinsă în zonele joase şi temperaturi uşor pozitive în multe stații meteo. Staţiile din Iași sau Piatra-Neamţ raportează vizibilitate redusă din cauza ceții și umiditate ridicată la sol.

Meteorologii au emis Cod galben de ceață, valabil între 08:00 și 11:00, pentru județe din această regiune şi altele adiacente, unde sunt aşteptate condiții cu vizibilitate sub 200 m şi izolat sub 50 m până spre prânz.

Transilvania și centrul țării

În Transilvania şi centrul ţării, vremea dimineţii de 14 februarie este marcată de cer în mare parte acoperit şi prezenţa aerului cețos în mai multe staţii meteo, precum Brașov sau Cluj-Napoca. Nebulozitatea ridicată se menține în această parte a ţării, afectând temporar vizibilitatea.

Temperaturile sunt în jurul pragului de îngheț în zonele montane şi submontane, iar stratul de zăpadă este încă prezent la altitudini mari, unde umiditatea şi condiţiile locale întrețin fenomenul de ceață.

Sud și Muntenia

În regiunile de sud şi Muntenia, inclusiv în zona Capitalei, ANM înregistrează ceață persistentă în stațiile meteo din București şi împrejurimi, cu vizibilitate redusă în orele matinale. Aceasta se adaugă la cerul în mare parte noros, care domină scenariul meteorologic de azi.

Atenționările de tip Cod galben pentru densă, active în unele localităţi din această zonă până spre amiază, subliniază riscul de trafic dificil în orele cu vizibilitate redusă.

Vest și Oltenia

În vestul țării și Oltenia, situația meteo de azi este similară cu cea din alte părți ale țării: aer cețos sau ceață și apropiate de 0 °C în staţii precum Timişoara sau Craiova. Cerul rămâne predominant noros, cu umiditate la sol ridicată.

Avertizările Cod galben de ceață emise de ANM pentru această regiune sunt valabile în aceeași perioadă scurtă de dimineață, marcând vizibilitate redusă pe drumuri și potențială dificultate la deplasări.

Dobrogea și litoralul Mării Negre

Pe litoralul Mării Negre și în Dobrogea, observațiile ANM din această dimineaţă indică ceaţă şi aer cețos în multe staţii meteo, precum în Cernavodă sau Hârșova, cu temperaturi ușor pozitive. Condițiile de ceață pot afecta vizibilitatea pe drumurile din zona litorală în prima parte a zilei.

Avertizările Cod galben pentru această parte a ţării, valabile în intervale matinale limitate, avertizează asupra vizibilității scăzute sub 200 m sau chiar sub 50 m în unele sectoare locale.