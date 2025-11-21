Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineață, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceață densă în 19 județe.

Potrivit , vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar în unele zone chiar sub 50 de metri. Avertizările au fost valabile până la ora 08:00 în unele județe, iar în altele până la ora 09:00.

Cod galben de ceață densă în mai multe județe. Pe ce autostrăzi se circulă cu dificultate

Traficul rutier a fost serios afectat încă de la primele ore ale dimineții, anunță polițiștii rutieri. Conform acestora, ceața densă îngreunează circulația pe cele mai tranzitate șosele din .

”Se circulă în condiţii de ceaţă pe Autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti şi A7 Buzău – Focşani, în municipiul Bucureşti, iar pe mai multe artere rutiere din judeţele Brăila, Buzău, Bacău, Botoşani, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Neamţ, Iaşi, Ilfov, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman şi Tulcea vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 metri şi izolat, sub 50 de metri”, informează din Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit

Ce recomandări fac polițiștii șoferilor

În aceste condiții, oamenii legii le recomandă șoferilor să adopte un stil de condus preventiv și să se adapteze rapid situațiilor din trafic.

Polițiștii transmit că șoferii trebuie să reducă viteza, să folosească luminile corespunzătoare, să evite depășirile atunci când vizibilitatea este diminuată și să păstreze o distanță suficientă față de vehiculele din față.

Cum trebuie să procedeze pietonii în condiții de vizibilitate redusă

Recomandările vizează și pietonii, care trebuie să dea dovadă de vigilență sporită.

”Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia şi să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, evitaţi folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă”, mai spun reprezentanţii Centrului Infotrafic.

Ceața densă continuă să rămână unul dintre factorii care produc frecvent accidente rutiere, mai ales în sezonul rece, astfel că prudența este esențială atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.