Cod galben de ploi și vânt puternic în România. Care sunt zonele vizate

a emis o informare meteorologică valabilă între 10 septembrie, ora 20:00 – 12 septembrie, ora 20:00, care anunță și intensificări ale vântului.

În noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi, ploile vor fi mai frecvente în regiunile intracarpatice, apoi se vor extinde în jumătatea de est a țării. vor ajunge la 20 – 40 l/mp, iar izolat se vor înregistra valori mai mari, de 50 – 60 l/mp.

Cuprins:

Care sunt județele vizate joi de cod galben

Cât de intens va fi vântul

Ce măsuri suplimentare pot fi luate

În plus, o atenționare cod galben este valabilă joi, 11 septembrie, între orele 02:00 și 12:00, pentru Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și Munții Apuseni, unde sunt prognozate ploi torențiale, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Aici se vor acumula 20 – 25 l/mp, iar izolat chiar 30 – 40 l/mp.

Zonele vizate de avertizare includ județele Alba, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până joi seară în aproape toată țara, atingând 40 – 50 km/h, iar în zona montană, mai ales la altitudini mari, va depăși frecvent 60 – 80 km/h.

În plus, între 10 septembrie, ora 20:00 – 11 septembrie, ora 12:00, este în vigoare un cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. În aceste regiuni, rafalele vor ajunge la 50 – 70 km/h, iar la peste 1700 m altitudine vor depăși chiar 80 – 100 km/h.

ANM a precizat că, în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, mesajele vor fi actualizate și pot fi emise avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Astfel, populația din zonele vizate este sfătuită să urmărească în permanență alertele meteo și să evite deplasările în zone expuse riscului de furtuni sau căderi masive de apă.