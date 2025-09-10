B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Cod galben de ploi și vânt puternic în România. Care sunt zonele vizate

Cod galben de ploi și vânt puternic în România. Care sunt zonele vizate

Elena Boruz
10 sept. 2025, 11:30
Cod galben de ploi și vânt puternic în România. Care sunt zonele vizate
Sursa foto: Freepik

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă între 10 septembrie, ora 20:00 – 12 septembrie, ora 20:00, care anunță averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

În noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi, ploile vor fi mai frecvente în regiunile intracarpatice, apoi se vor extinde în jumătatea de est a țării. Cantitățile de apă vor ajunge la 20 – 40 l/mp, iar izolat se vor înregistra valori mai mari, de 50 – 60 l/mp.

Cuprins:

  • Care sunt județele vizate joi de cod galben
  • Cât de intens va fi vântul
  • Ce măsuri suplimentare pot fi luate

Care sunt județele vizate joi de cod galben

În plus, o atenționare cod galben este valabilă joi, 11 septembrie, între orele 02:00 și 12:00, pentru Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și Munții Apuseni, unde sunt prognozate ploi torențiale, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Aici se vor acumula 20 – 25 l/mp, iar izolat chiar 30 – 40 l/mp.

Zonele vizate de avertizare includ județele Alba, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

Cât de intens va fi vântul

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până joi seară în aproape toată țara, atingând 40 – 50 km/h, iar în zona montană, mai ales la altitudini mari, va depăși frecvent 60 – 80 km/h.

În plus, între 10 septembrie, ora 20:00 – 11 septembrie, ora 12:00, este în vigoare un cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. În aceste regiuni, rafalele vor ajunge la 50 – 70 km/h, iar la peste 1700 m altitudine vor depăși chiar 80 – 100 km/h.

Ce măsuri suplimentare pot fi luate

ANM a precizat că, în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, mesajele vor fi actualizate și pot fi emise avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Astfel, populația din zonele vizate este sfătuită să urmărească în permanență alertele meteo și să evite deplasările în zone expuse riscului de furtuni sau căderi masive de apă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
ANM a emis o nouă avertizare de cod galben. Ce zone sunt vizate
Meteo
ANM a emis o nouă avertizare de cod galben. Ce zone sunt vizate
Vremea astăzi, 1 septembrie. Ce temperaturi se vor înregistra în prima zi de toamnă
Meteo
Vremea astăzi, 1 septembrie. Ce temperaturi se vor înregistra în prima zi de toamnă
Cod galben de furtuni în 17 județe: ploi torențiale, vijelii și grindină. Când revine căldura în România?
Eveniment
Cod galben de furtuni în 17 județe: ploi torențiale, vijelii și grindină. Când revine căldura în România?
România, sub o cupolă de foc. Care sunt zonele afectate
Meteo
România, sub o cupolă de foc. Care sunt zonele afectate
15 județe din țară, sub cod galben de vânt. Până la ce oră este valabilă avertizarea
Meteo
15 județe din țară, sub cod galben de vânt. Până la ce oră este valabilă avertizarea
Început de weekend canicular în mai multe județe. Temperaturile vor atinge 38 de grade
Meteo
Început de weekend canicular în mai multe județe. Temperaturile vor atinge 38 de grade
Caniculă și furtuni de vară. Unde lovesc temperaturile extreme și ploile torențiale
Meteo
Caniculă și furtuni de vară. Unde lovesc temperaturile extreme și ploile torențiale
Am aflat data exactă când vine iarna în România. Care este primul oraș unde va ninge
Meteo
Am aflat data exactă când vine iarna în România. Care este primul oraș unde va ninge
ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade
Meteo
ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade
Vremea până la jumătatea lui septembrie. Meterologii au emis prognoza pentru patru săptămâni
Meteo
Vremea până la jumătatea lui septembrie. Meterologii au emis prognoza pentru patru săptămâni
Ultima oră
12:31 - Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
12:30 - Mihaela Bilic: „Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus”. Care este regula de aur pentru un abdomen plat
12:28 - Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
12:16 - Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
12:04 - Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”
11:56 - Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul
11:54 - Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
11:52 - O nouă tulpină de COVID-19 se răspândește rapid. Care sunt simptomele noii variante
11:40 - Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul
11:19 - Surse din NATO, despre dronele rusești care au ajuns în spațiul aerian al Poloniei: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată / Premierul Donald Tusk: E o provocare la scară largă