Prognoza meteo România: Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025?

Prognoza meteo România: Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025?

Selen Osmanoglu
22 oct. 2025, 18:30
Prognoza meteo România: Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025?
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. O răcire semnificativă în weekend
  2. Recomandări pentru un weekend de toamnă

Weekendul 25-26 octombrie 2025 se anunță a fi un punct de cotitură în evoluția termică, marcând o schimbare notabilă a vremii la nivelul întregii țări. După o scurtă perioadă de încălzire în cursul săptămânii, sfârșitul de săptămână vine cu o răcire accentuată și precipitații, în special în jumătatea vestică a țării. Dacă plănuiești o escapadă sau pur și simplu vrei să știi ce să împachetezi, iată detaliile prognozei meteorologice.

O răcire semnificativă în weekend

Conform estimărilor meteorologice de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ultima decadă a lunii octombrie, inclusiv weekendul 25-26 octombrie 2025, va aduce temperaturi care se vor apropia sau chiar vor fi ușor sub mediile specifice acestei perioade pe întregul teritoriu.

Sâmbătă, 25 Octombrie 2025: Ziua va fi caracterizată de o vreme în general închisă, cu un trend de răcire care se va resimți în majoritatea regiunilor.

  • Temperaturi Maxime: Se vor situa, în medie, în jurul valorii de 9°C – 14°C în cea mai mare parte a țării. O ușoară excepție ar putea fi Sud-Estul, unde valorile termice ar putea atinge, izolat, 15-16°C, însă tendința generală este de scădere.
  • Precipitații: Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în regiunile vestice și sud-vestice ale țării (Banat, Crișana, Oltenia), unde regimul pluviometric este estimat a fi excedentar. În restul teritoriului, ploile vor fi slabe și pe arii mai restrânse, urmând ca noaptea, în zonele montane înalte, să nu fie excluse precipitațiile sub formă de lapoviță sau ninsoare slabă, pe fondul temperaturilor minime scăzute.

Duminică, 26 Octombrie 2025: Vremea rece se va instala mai hotărât, iar în unele zone, maximele nu vor depăși pragul de 10-12°C.

  • Temperaturi Minime: Nopțile devin semnificativ mai reci. Minimele termice vor coborî sub 5°C în multe zone, ajungând chiar la 2-3°C în zonele depresionare și în centrul țării. În contextul acestor temperaturi scăzute, va exista riscul de brumă dimineața, în special în zonele extracarpatică.
  • Vântul: Va sufla moderat, amplificând senzația de frig.

Recomandări pentru un weekend de toamnă

Dacă planifici să petreci weekendul 25-26 octombrie 2025 în aer liber, este esențial să te pregătești pentru o vreme rece și umedă. Zonele montane vor fi cele mai afectate de scăderea de temperatură, fiind necesară o echipare adecvată.

