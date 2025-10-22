Weekendul 25-26 octombrie 2025 se anunță a fi un punct de cotitură în evoluția termică, marcând o schimbare notabilă a vremii la nivelul întregii țări. După o scurtă perioadă de încălzire în cursul săptămânii, sfârșitul de săptămână vine cu o răcire accentuată și precipitații, în special în jumătatea vestică a țării. Dacă plănuiești o escapadă sau pur și simplu vrei să știi ce să împachetezi, iată detaliile prognozei meteorologice.
Conform estimărilor meteorologice de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ultima decadă a lunii octombrie, inclusiv weekendul 25-26 octombrie 2025, va aduce temperaturi care se vor apropia sau chiar vor fi ușor sub mediile specifice acestei perioade pe întregul teritoriu.
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025: Ziua va fi caracterizată de o vreme în general închisă, cu un trend de răcire care se va resimți în majoritatea regiunilor.
Duminică, 26 Octombrie 2025: Vremea rece se va instala mai hotărât, iar în unele zone, maximele nu vor depăși pragul de 10-12°C.
Dacă planifici să petreci weekendul 25-26 octombrie 2025 în aer liber, este esențial să te pregătești pentru o vreme rece și umedă. Zonele montane vor fi cele mai afectate de scăderea de temperatură, fiind necesară o echipare adecvată.