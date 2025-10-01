Prognoza meteo arată că stratul de zăpadă ar putea crește până la 30 – 40 de centimetri în zona Bâlea Lac, în Munții Făgărași. Meteorologii au emis un Cod Portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru următoarele ore.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare pentru zona Munților Făgăraș. Meteorologii care au emis prognoza meteo estimează că stratul de zăpadă ar putea crește până la 30 – 40 de centimetri. În prezent, stratul de zăpadă măsoară șapte centimetri în zona Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine.
ANM a anunțat că de joi va intra în vigoare un Cod portocaliu de ninsori abundente, viscol şi depuneri consistente de zăpadă. Avertizarea va fi valabilă pentru zona montană înaltă a judeţului Sibiu, la peste 1.500 de metri altitudine. În special, susțin specialiștii ANM, zăpada se va depune pe crestele din Munţii Făgăraş.
În intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, vor fi ninsori temporar viscolite şi strat de zăpadă de 10 – 20 de centimetri. În aceaşi perioadă, sunt prognozate ninsori abundente şi strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu.
„În zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu, la altitudini de peste 1.600 de metri, va ninge abundent şi se va depune strat consistent de zăpadă de 30-40 de centimetri”, informează ANM.
Prognoza meteo arată că în zona montană vor fi ninsori abundente, dar și furtuni viscolite. De aceea, turiștii care intenționează să urce pe munte sunt sfătuiți să se informeze din timp cu privire la condițiile meteo.
Acestora li se recomandă să-și ia măsuri de precauție și să se echipeze corespunzător pentru a evita posibilele accidente.
În prezent, accesul la Bâlea Lac se face pe Transfăgărăşan, fiind nevoie de anvelope de iarnă sau cu transportul pe cablu, cu telecabina, dacă permit condiţiile meteo.