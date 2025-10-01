Prognoza meteo arată că stratul de zăpadă ar putea crește până la 30 – 40 de centimetri în zona Bâlea Lac, în Munții Făgărași. au emis un Cod Portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru următoarele ore.

Prognoza meteo pentru Munții Făgăraș

(ANM) a emis o atenționare pentru zona Munților Făgăraș. Meteorologii care au emis prognoza meteo estimează că stratul de zăpadă ar putea crește până la 30 – 40 de centimetri. În prezent, stratul de zăpadă măsoară șapte centimetri în zona Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine.

ANM a anunțat că de joi va intra în vigoare un , viscol şi depuneri consistente de zăpadă. Avertizarea va fi valabilă pentru zona montană înaltă a judeţului Sibiu, la peste 1.500 de metri altitudine. În special, susțin specialiștii ANM, zăpada se va depune pe crestele din Munţii Făgăraş.

În intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, vor fi ninsori temporar viscolite şi strat de zăpadă de 10 – 20 de centimetri. În aceaşi perioadă, sunt prognozate ninsori abundente şi strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu.

„În zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu, la altitudini de peste 1.600 de metri, va ninge abundent şi se va depune strat consistent de zăpadă de 30-40 de centimetri”, informează ANM.

Avertisment pentru turiștii care urcă pe munte

Prognoza meteo arată că în zona montană vor fi ninsori abundente, dar și . De aceea, turiștii care intenționează să urce pe munte sunt sfătuiți să se informeze din timp cu privire la condițiile meteo.

Acestora li se recomandă să-și ia măsuri de precauție și să se echipeze corespunzător pentru a evita posibilele accidente.

În prezent, accesul la Bâlea Lac se face pe Transfăgărăşan, fiind nevoie de anvelope de iarnă sau cu transportul pe cablu, cu telecabina, dacă permit condiţiile meteo.