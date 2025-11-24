B1 Inregistrari!
Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării

Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării

Ana Beatrice
24 nov. 2025, 11:03
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce zone sunt vizate de avertizarea de vânt puternic
  2. Vor exista rafale și în alte zone ale țării
  3. Cum va evolua vremea după acest episod rece

Meteorologii ANM avertizează că urmează ore cu vânt extrem de puternic în mai multe zone ale ţării. A fost emis un cod galben, valabil din 25 noiembrie, ora 03:00, până pe 26 noiembrie, ora 08:00. În acest interval, rafalele vor deveni agresive, putând ajunge chiar şi la 110 km/h.

Ce zone sunt vizate de avertizarea de vânt puternic

Avertizarea este valabilă în intervalul 25 noiembrie, ora 03:00 – 26 noiembrie, ora 08:00, perioadă în care sunt prognozate intensificări semnificative ale vântului.

Banatul și sudul Crișanei vor fi primele zone unde rafalele vor atinge 55–65 km/h, iar din după-amiaza zilei de marți vântul se va intensifica și pe litoral, cu viteze de 50–55 km/h.

Și în Carpații Meridionali și Occidentali, vântul va sufla puternic, cu rafale de 70–80 km/h. La altitudini de peste 1700 de metri, viteza vântului poate urca până la 90–110 km/h.

Sursa Foto: ANM

Vor exista rafale și în alte zone ale țării

Intensificări ale vântului, cu viteze de 40–50 km/h, se vor resimți pe arii restrânse și în restul țării, chiar dacă nu la fel de puternice ca în regiunile principale vizate.

Meteorologii precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, mesajul va fi actualizat. Dacă situația o va impune, vor fi emise și avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Cum va evolua vremea după acest episod rece

Vremea va începe să se încălzească în aproape toată țara începând cu 25 noiembrie. Episodul rece, marcat de temperaturi mai scăzute și precipitații locale, se va estompa rapid.

La munte, lapovița și ninsoarea vor fi doar trecătoare și nu vor persista. Prognoza ANM, valabilă până la 30 noiembrie 2025, indică o revenire treptată la valori termice mai blânde spre finalul lunii.

