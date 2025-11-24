Meteorologii avertizează că urmează ore cu vânt extrem de puternic în mai multe zone ale ţării. A fost emis un cod galben, valabil din 25 noiembrie, ora 03:00, până pe 26 noiembrie, ora 08:00. În acest interval, rafalele vor deveni agresive, putând ajunge chiar şi la 110 km/h.

Ce zone sunt vizate de avertizarea de vânt puternic

Avertizarea este valabilă în intervalul 25 noiembrie, ora 03:00 – 26 noiembrie, ora 08:00, perioadă în care sunt prognozate intensificări semnificative ale vântului.

Banatul și sudul Crișanei vor fi primele zone unde rafalele vor atinge 55–65 km/h, iar din după-amiaza zilei de marți vântul se va intensifica și pe litoral, cu viteze de 50–55 km/h.

Și în Carpații Meridionali și Occidentali, vântul va sufla puternic, cu rafale de 70–80 km/h. La altitudini de peste 1700 de metri, viteza vântului poate urca până la 90–110 km/h.