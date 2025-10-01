B1 Inregistrari!
Meteo » Prima zi de octombrie: frig și ploi, în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi

Prima zi de octombrie: frig și ploi, în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi

Selen Osmanoglu
01 oct. 2025, 07:46
Prima zi de octombrie: frig și ploi, în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Prima zi de octombrie
  2. Vremea în Capitală și la munte

Vremea se menține rece, în majoritatea zonelor din țară. Așadar, îmbrăcați-vă cu haine groase și luați umbrelele la voi atunci când ieșiți afară căci se anunță ploi în cea mai mare parte a țării.

Prima zi de octombrie

Astăzi, 1 octombrie, se anunță temperaturi scăzute. Vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a Moldovei şi în estul Transilvaniei.

Cerul va fi temporar noros în vest şi în sud-est şi mai mult noros în rest. Va ploua, ziua în nordul şi în centrul Moldovei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Maramureş, Banat, Crişana, nordul Munteniei şi izolat în celelalte regiuni, iar noaptea în Oltenia, în jumătatea de vest a Munteniei, local în Transilvania şi pe spaţii mai mici în rest.

Izolat cantităţile de apă vor depăşi 15…20 l/mp. La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1400 m în Carpaţii Orientali şi la peste 1700 m în restul zonei montane, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadã (1…5 cm şi izolat 8…10 cm).

Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări, mai ale noaptea, local, în sud şi în sud-est (viteze la rafală în general de 40…45 km/h), conform Observator.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în nordul Moldovei şi 20 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 şi 10 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Izolat va fi ceaţă. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.

Vremea în Capitală și la munte

În Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 6…8 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilă.

La munte, vremea va fi rece. Cerul va avea înnorări temporare şi vor fi precipitaţii, sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1400 m în Carpaţii Orientali şi la peste 1700 m în restul zonei montane, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadã (2…5 cm şi izolat 8…10 cm).

Pe alocuri se vor acumula cantităţi de apă de 10…15 l/mp, iar vântul va sufla slab şi moderat.

