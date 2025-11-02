Prognoza meteo pentru luna noiembrie indică, în general, valori termice specifice acestei perioade. ANM anunță că vremea se va răci, pe măsură ce ne vom apropia de ultima lună a anului.

Prognoza meteo pentru luna noiembrie

Specialiștii ANM estimează că vor fi, în general, normale, în conformitate cu specificul acestei perioade. Temperaturile vor scădea și mai mult pe măsură ce ne apropiem de anotimpul de iarnă.

Prognoza meteo arată că regimul pluviometric se va încadra în limitele specifice intervalului. Ploile vor fi mai reduse, la nivelul întregii țări, spre jumătatea lunii noiembrie.

Totodată, estimează că în prima zi de iarnă, pe 1 decembrie, vremea va fi răcoroasă.

Vremea pentru săptămâna 3 – 9 noiembrie

Prognoza meteo pentru acest interval de timp arată că vom avea un început de noiembrie cu valori termice mai ridicate. Temperaturile vor fi peste cele normale, specifice acestei săptămâni. Vremea va fi călduță pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice. ANM arată că, în restul teritoriului, regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă.

Estimările ANM pentru săptămâna 10 – 16 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval de timp. Vremea se va răci în cea mai mare parte a țării arată prognoza meteo.

Pe de altă parte, vor fi deficitare la nivelul întregii țări. Lipsa ploilor se va face simțită mai ales în zonele montane.

Prognoza meteo pentru săptămâna 17 – 23 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă. Potrivit estimărilor, valorile termice vor fi puțin mai ridicate, posibil, în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 24 – 1 decembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână. Vremea rece se va face simțită pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.