După câteva zile destul de reci pentru mijlocul lui , ziua de luni, 20 octombrie 2025, aduce primele semne de schimbare a vremii. Deși dimineața rămâne una autentică de toamnă târzie, cu temperaturi scăzute, la amiază, soarele își va face simțită prezența, ajutând la creșterea ușoară a valorilor termice, așa cum anunță vremea de astăzi 20 octombrie 2025.

Cum arată vremea la prima oră a dimineții?

Pe 20 octombrie 2025, trezirea a fost destul de grea pentru mulți, din cauza frigului. În depresiunile din estul Transilvaniei, am înregistrat chiar și minime de -4 grade Celsius, fiind condiții de brumă. În general, în toată jumătatea de est a țării, temperaturile minime s-au situat sub pragul de 0 grade Celsius, fiind necesară o vestimentație groasă. Izolat, în zonele joase și în apropierea râurilor, a fost semnalată ceață.

Cât de mult se încălzește pe parcursul zilei?

Vestea bună este că, pe parcursul zilei, cerul va fi predominant senin, permițând soarelui să încălzească atmosfera. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 grade Celsius și 17 grade Celsius. Cei mai norocoși sunt locuitorii din Banat și Crișana, care se vor apropia de pragul de 17 grade Celsius, în timp ce în Moldova, mercurul din termometre nu va depăși, în general, 15 grade Celsius.

Există risc de ploi sau fenomene severe?

Conform ultimelor estimări, vremea de astăzi 20 octombrie 2025 va fi una stabilă. nu au emis alerte de ploi pe arii extinse. Regimul pluviometric rămâne deficitar pentru majoritatea zonelor, iar cerul va fi senin. Totuși, vântul va prezenta intensificări slabe și moderate, îndeosebi în regiunile estice și pe crestele montane.

Cum evoluează vremea în zilele următoare?

Începând cu această săptămână, ne așteptăm la o ameliorare treptată a vremii. Temperaturile vor continua să crească, situându-se peste mediile normale ale perioadei. Această tendință este confirmată și de buletinul nostru precedent, care anunța încălzirea vremii. Pentru a fi la curent cu ultimele schimbări, urmăriți zilnic rubrica noastră de .

În concluzie, îmbrăcați-vă gros dimineața, dar pregătiți-vă să vă bucurați de o după-amiază blândă de toamnă. Vremea stabilă ne oferă o pauză binemeritată de la ploile și răcirea din ultima perioadă.