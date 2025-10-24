B1 Inregistrari!
Prognoza meteo, 24 octombrie 2025: răcire și instabilitate. Ce ne așteaptă în România?

24 oct. 2025, 11:14
Prognoza meteo, 24 octombrie 2025: răcire și instabilitate. Ce ne așteaptă în România?
Vremea în România de astăzi, 24 octombrie 2025, aduce schimbări semnificative, marcând o tranziție către o atmosferă mai rece, specifică sfârșitului de toamnă, în special în jumătatea de vest a țării. Dacă în primele zile ale săptămânii am avut parte de temperaturi neobișnuit de ridicate, ziua de vineri, 24.10.2025, ne reamintește că suntem în a doua parte a lunii octombrie, printr-o răcire a vremii în regiunile vestice, centrale și nordice.

Temperaturi în scădere și instabilitate

Conform meteorologilor, valorile termice se vor apropia de normele climatologice ale perioadei în Vest, Centru și Nord. În schimb, în Sud și Est, vremea va rămâne, în continuare, mai caldă decât în mod obișnuit.

Maxima la nivel național se va încadra, în general, între 13 și 22 de grade Celsius. De exemplu, în București, se așteaptă o maximă de 19-21 de grade Celsius, menținând o notă caldă, dar cu un cer variabil.

Ploi și vânt puternic

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări accentuate și averse. Acestea vor debuta în prima parte a zilei în regiunile Oltenia, Transilvania, Maramureș și vestul Munteniei. Mai târziu, în special după-amiaza, aria ploilor se va extinde și va cuprinde Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu ploi slabe izolate.

Un aspect important al prognozei meteo de astăzi este intensificarea vântului. Acesta va sufla puternic, în special în zonele montane. La altitudini mari, de peste 1700 m, rafalele pot atinge chiar și 90-110 km/h, iar în zonele de deal și de munte, cantitățile de apă pot acumula între 15 și 25 l/mp. La altitudini montane mari, precipitațiile pot trece în lapoviță și ninsoare, un semnal clar al apropierii sezonului rece. De asemenea, intensificări ale vântului, cu viteze de 50-70 km/h, sunt așteptate și în Banat și Crișana, impunând prudență în trafic.

Recomandări pentru ziua de 24 octombrie

Datorită naturii schimbătoare a vremii din România, este esențial să fim pregătiți. Cei care călătoresc în regiunile montane sau în zonele cu vânt puternic ar trebui să consulte avertizările locale și să ia măsuri de precauție. Chiar dacă în Sud-Est temperaturile rămân blânde, ploile și vântul vor aduce un disconfort termic.

Minimele nocturne vor varia, în general, între 5 și 14 grade Celsius, dar se vor simți mai scăzute în zonele unde pătrunde aerul mai rece, în special în Nord și Centru. Astfel, vremea în România de vineri, 24 octombrie 2025, ne obligă să ne adaptăm la un peisaj meteorologic complex, marcat de răcire, ploi și vânt intens, un tablou tipic pentru mijlocul lunii octombrie în țara noastră

