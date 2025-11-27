B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România

Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România

B1.ro
27 nov. 2025, 10:15
Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Temperaturile în marile regiuni
  2. Precipitații și condiții de drum
  3. La munte, sezon de iarnă adevărată

Ziua de 27 noiembrie 2025 aduce cu sine o atmosferă tipică sfârșitului de toamnă și începutului de iarnă în România. Conform primelor estimări, ne așteptăm la o vreme rece în majoritatea regiunilor, cu temperaturi care se vor menține sub media multianuală pentru această perioadă. Este momentul perfect să ne pregătim de iarnă și să verificăm prognoza meteo locală înainte de a pleca de acasă.

Temperaturile în marile regiuni

În general, temperaturile maxime la nivel național vor oscila, dar tendința este de răcire.

  • Sudul și Sud-Estul (Muntenia, Dobrogea): Se anticipează temperaturi maxime moderate, cu valori în jurul a 7°C – 10°C. În Capitală, vremea în București 27 noiembrie 2025 va fi marcată de un cer mai mult noros, cu șanse crescute de ploaie ușoară, mai ales pe timpul nopții.
  • Vestul și Nord-Vestul (Banat, Crișana, Maramureș): Aceste regiuni vor resimți o răcire mai accentuată. Maximele se vor situa între 4°C și 8°C. Vântul va sufla moderat, intensificând senzația de frig.
  • Transilvania și Moldova: Aici, frigul se va instala cel mai bine. În depresiuni și în zona Moldovei, temperaturile maxime s-ar putea opri la 2°C – 6°C, cu posibilitate de brumă dimineața și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare pe arii restrânse, în special în zonele înalte.

Precipitații și condiții de drum

Vremea din 27 noiembrie 2025 va fi instabilă. Se așteaptă precipitații sub diverse forme pe tot teritoriul:

  • Ploi în zonele joase, în special în sud și est.
  • Lapoviță și ninsoare în zonele montane și pe alocuri în Transilvania și Moldova.
  • Avertisment: Datorită temperaturilor scăzute, în special noaptea și dimineața, se poate forma polei, motiv pentru care șoferii trebuie să fie extrem de precauți.

La munte, sezon de iarnă adevărată

Pentru pasionații de sporturi de iarnă, vremea la munte pe 27 noiembrie 2025 aduce vești bune. La altitudini mari, stratul de zăpadă se va consolida. Aici, temperaturile vor fi negative pe timpul nopții (atingând chiar -5 grade C sau mai puțin), iar ziua nu vor depăși pragul de 0-2 grade C. Echipamentul de iarnă este obligatoriu!

Tags:
Citește și...
Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
Meteo
Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma
Meteo
România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma
Zonele din România unde va ninge în următoarele zile. Până când e valabilă alerta meteo
Meteo
Zonele din România unde va ninge în următoarele zile. Până când e valabilă alerta meteo
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Meteo
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara
Meteo
Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara
Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Meteo
Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării
Meteo
Meteorologii ANM au emis cod galben de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 110 km/h în mai multe zone ale țării
Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
Meteo
Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
Vremea azi, 24 noiembrie: zi blândă, cu încălzire în Vest și nori în rest
Meteo
Vremea azi, 24 noiembrie: zi blândă, cu încălzire în Vest și nori în rest
Catalin Drula
Ultima oră
10:20 - Africa de Sud, exclusă de la G20 Miami 2026. Trump: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”
10:20 - Timișoara devine orașul „Big Brother”. Cum vor fi numărați, în timp real, oamenii în trafic și cu ce se deplasează
09:51 - Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat primul CV ca membru al Guvernului: „Nu a fost niciodată student la noi”. Ce s-a aflat despre studiile lui Ionuț Moșteanu
09:39 - Miss Universe 2025: Coproprietarii, acuzați de fraudă și trafic de droguri
08:59 - Trump, furios după atacul armat din apropiere de Casa Albă. Spune că a fost „act de terorism”. Cine e suspectul și ce a cerut să se verifice urgent
08:57 - Povestea Sfântului Iacob Persul: martirul care a ales credința în Hristos
08:31 - Arestări după incendiul devastator din Hong Kong. Blocurile încă ard, bilanțul morților crește. Ce au anunțat autoritățile
08:14 - Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
07:55 - Consiliul Superior al Magistraturii își alege joi noua conducere
07:30 - Guvernul pregătește ordonanțe pentru vacanța parlamentară. Iată ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi