Ziua de 27 noiembrie 2025 aduce cu sine o atmosferă tipică sfârșitului de toamnă și începutului de iarnă în . Conform primelor estimări, ne așteptăm la o vreme rece în majoritatea regiunilor, cu temperaturi care se vor menține sub media multianuală pentru această perioadă. Este momentul perfect să ne pregătim de iarnă și să verificăm meteo locală înainte de a pleca de acasă.

Temperaturile în marile regiuni

În general, temperaturile maxime la nivel național vor oscila, dar tendința este de răcire.

Sudul și Sud-Estul (Muntenia, Dobrogea): Se anticipează temperaturi maxime moderate, cu valori în jurul a 7°C – 10°C. În Capitală, vremea în București 27 noiembrie 2025 va fi marcată de un cer mai mult noros, cu șanse crescute de ploaie ușoară, mai ales pe timpul nopții.

Vestul și Nord-Vestul (Banat, Crișana, Maramureș): Aceste regiuni vor resimți o răcire mai accentuată. Maximele se vor situa între 4°C și 8°C. Vântul va sufla moderat, intensificând senzația de frig.

Transilvania și Moldova: Aici, frigul se va instala cel mai bine. În depresiuni și în zona Moldovei, temperaturile maxime s-ar putea opri la 2°C – 6°C, cu posibilitate de brumă dimineața și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare pe arii restrânse, în special în zonele înalte.

Precipitații și condiții de drum

Vremea din 27 noiembrie 2025 va fi instabilă. Se așteaptă precipitații sub diverse forme pe tot teritoriul:

Ploi în zonele joase, în special în sud și est.

Lapoviță și ninsoare în zonele montane și pe alocuri în Transilvania și Moldova.

Avertisment: Datorită temperaturilor scăzute, în special noaptea și dimineața, se poate forma polei, motiv pentru care șoferii trebuie să fie extrem de precauți.

La munte, sezon de iarnă adevărată

Pentru pasionații de sporturi de iarnă, vremea la munte pe 27 noiembrie 2025 aduce vești bune. La altitudini mari, stratul de zăpadă se va consolida. Aici, temperaturile vor fi negative pe timpul nopții (atingând chiar -5 grade C sau mai puțin), iar ziua nu vor depăși pragul de 0-2 grade C. Echipamentul de iarnă este obligatoriu!