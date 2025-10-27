B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Prognoza meteo, 27 octombrie: Vremea rece domină România azi

Prognoza meteo, 27 octombrie: Vremea rece domină România azi

B1.ro
27 oct. 2025, 11:15
Prognoza meteo, 27 octombrie: Vremea rece domină România azi
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cer noros și vânt moderat
  2. Cum va fi vremea în marile orașe?
  3. Perspectiva săptămânii: încălzire treptată

Luni, 27 octombrie 2025, aduce o schimbare notabilă a vremii în România, marcând un debut de săptămână dominat de temperaturi sub media normală pentru această perioadă a toamnei. Cei care se pregătesc să iasă din casă ar trebui să se înarmeze cu haine groase, deoarece vremea rece se instalează pe întreg teritoriul.

Conform datelor meteorologice, ziua de astăzi se va desfășura sub un cer mai mult noros, cu maxime care abia reușesc să atingă pragul de 9°C la nivel național. Noaptea, temperatura minimă va coborî până la aproximativ 1°C, ceea ce accentuează caracterul neașteptat de iernatic al acestei zile de toamnă târzie.

Cer noros și vânt moderat

Pe parcursul zilei, cerul va fi în general noros, menținând o atmosferă mohorâtă. Chiar dacă șansele de precipitații sunt reduse în timpul zilei (aproximativ 10%), ele vor crește pe timpul nopții, când se așteaptă ploi slabe în anumite regiuni (șanse de precipitații de 20%).

Vântul va sufla din direcția vest, cu o viteză moderată, ajungând până la 13 mph, ceea ce va amplifica senzația de frig. Indicele UV rămâne la o valoare scăzută (UV 2), tipică zilelor noroase de toamnă târzie.

Cum va fi vremea în marile orașe?

Deși prognoza meteo oferă o medie națională, diferențele regionale sunt importante:

  • Transilvania și Nordul Țării: Aceste zone vor fi cele mai expuse la vremea rece, cu șanse mai mari de precipitații mixte (ploaie și lapoviță) în zonele montane. Temperaturile maxime se vor menține sub 7-8°C.
  • Sudul și Estul României: Chiar dacă aici se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară, acestea nu vor depăși, cel mai probabil, 9-10°C, cu un cer acoperit.

Perspectiva săptămânii: încălzire treptată

Deși vremea în România debutează cu frig, prognoza pe termen scurt indică o ușoară îmbunătățire. Începând cu ziua de marți, 28 octombrie, și continuând spre jumătatea săptămânii, se așteaptă o creștere treptată a temperaturilor. Miercuri, 29 octombrie, mercurul ar putea urca până la 13°C, iar spre sfârșitul săptămânii, maximele vor ajunge chiar la 15-16°C.

Recomandare: Având în vedere debutul răcoros al zilei de luni, 27 octombrie, se recomandă adoptarea unei vestimentații adecvate, care să includă haine groase și impermeabile, mai ales pentru cei care vor petrece mult timp în aer liber.

Tags:
Citește și...
Vine o iarnă severă în România? Avertismentul Elenei Mateescu: „Chiar și un sezon rece normal înseamnă fenomen de viscol” (VIDEO)
Meteo
Vine o iarnă severă în România? Avertismentul Elenei Mateescu: „Chiar și un sezon rece normal înseamnă fenomen de viscol” (VIDEO)
Vremea de azi, 27 octombrie: ploi și temperaturi coborâte
Meteo
Vremea de azi, 27 octombrie: ploi și temperaturi coborâte
Prognoza meteo, 26 octombrie 2025: O duminică răcoroasă, cu nori și ploaie ușoară
Meteo
Prognoza meteo, 26 octombrie 2025: O duminică răcoroasă, cu nori și ploaie ușoară
Vremea de azi în România: ploaie, nori şi temperaturi moderate
Meteo
Vremea de azi în România: ploaie, nori şi temperaturi moderate
Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic
Meteo
Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic
Vremea în România astăzi, 25 octombrie 2025: o zi blândă de toamnă, cu temperaturi peste normalul perioadei
Meteo
Vremea în România astăzi, 25 octombrie 2025: o zi blândă de toamnă, cu temperaturi peste normalul perioadei
Prognoza meteo, 24 octombrie 2025: răcire și instabilitate. Ce ne așteaptă în România?
Meteo
Prognoza meteo, 24 octombrie 2025: răcire și instabilitate. Ce ne așteaptă în România?
ANM avertizează asupra unui fenomen care amenință natura. Iată despre ce este vorba
Meteo
ANM avertizează asupra unui fenomen care amenință natura. Iată despre ce este vorba
Prognoza meteo pentru 24 octombrie 2025: Ploi, vânt puternic și temperaturi de până la 19°C
Meteo
Prognoza meteo pentru 24 octombrie 2025: Ploi, vânt puternic și temperaturi de până la 19°C
Vânt puternic în vestul și centrul țării. ANM a emis o atenționare de cod galben
Meteo
Vânt puternic în vestul și centrul țării. ANM a emis o atenționare de cod galben
Ultima oră
12:21 - Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
12:14 - De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
12:13 - Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
12:06 - Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
12:06 - Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)
11:48 - Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
11:31 - Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
11:30 - Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
11:28 - A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
11:23 - O lume fără internet? Cât de real este riscul unui colaps digital total