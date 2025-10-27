Prognoza meteo, 27 octombrie: Vremea rece domină România azi

Luni, 27 octombrie 2025, aduce o schimbare notabilă a vremii în , marcând un debut de săptămână dominat de temperaturi sub media normală pentru această perioadă a toamnei. Cei care se pregătesc să iasă din casă ar trebui să se înarmeze cu haine groase, deoarece vremea rece se instalează pe întreg teritoriul.

Conform datelor , ziua de astăzi se va desfășura sub un cer mai mult noros, cu maxime care abia reușesc să atingă pragul de 9°C la nivel național. Noaptea, temperatura minimă va coborî până la aproximativ 1°C, ceea ce accentuează caracterul neașteptat de iernatic al acestei zile de toamnă târzie.

Cer noros și vânt moderat

Pe parcursul zilei, cerul va fi în general noros, menținând o atmosferă mohorâtă. Chiar dacă șansele de precipitații sunt reduse în timpul zilei (aproximativ 10%), ele vor crește pe timpul nopții, când se așteaptă ploi slabe în anumite regiuni (șanse de precipitații de 20%).

Vântul va sufla din direcția vest, cu o viteză moderată, ajungând până la 13 mph, ceea ce va amplifica senzația de frig. Indicele UV rămâne la o valoare scăzută (UV 2), tipică zilelor noroase de toamnă târzie.

Cum va fi vremea în marile orașe?

Deși prognoza meteo oferă o medie națională, diferențele regionale sunt importante:

Transilvania și Nordul Țării: Aceste zone vor fi cele mai expuse la vremea rece, cu șanse mai mari de precipitații mixte (ploaie și lapoviță) în zonele montane. Temperaturile maxime se vor menține sub 7-8°C.

Sudul și Estul României: Chiar dacă aici se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară, acestea nu vor depăși, cel mai probabil, 9-10°C, cu un cer acoperit.

Perspectiva săptămânii: încălzire treptată

Deși vremea în România debutează cu frig, prognoza pe termen scurt indică o ușoară îmbunătățire. Începând cu ziua de marți, 28 octombrie, și continuând spre jumătatea săptămânii, se așteaptă o creștere treptată a temperaturilor. Miercuri, 29 octombrie, mercurul ar putea urca până la 13°C, iar spre sfârșitul săptămânii, maximele vor ajunge chiar la 15-16°C.

Recomandare: Având în vedere debutul răcoros al zilei de luni, 27 octombrie, se recomandă adoptarea unei vestimentații adecvate, care să includă haine groase și impermeabile, mai ales pentru cei care vor petrece mult timp în aer liber.