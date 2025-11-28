B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Prognoza meteo, 28 noiembrie 2025. Iată cum va fi vremea în România

Prognoza meteo, 28 noiembrie 2025. Iată cum va fi vremea în România

B1.ro
28 nov. 2025, 07:25
Prognoza meteo, 28 noiembrie 2025. Iată cum va fi vremea în România
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Sud şi sud-est (inclusiv Bucureşti și Muntenia)
  2. Vest, nord-vest şi zonele de câmpie
  3. Centru, Transilvania și zone montane
  4. Nord-est şi Moldova

Pe 28 noiembrie 2025, România se confruntă cu o zi cu vreme mohorâtă, temperaturi reci pentru această perioadă și ploi răspândite, condiţii ce impun adaptarea garderobei și prudenţă la deplasări. Prognoza indică un climat tipic de sfârşit de toamnă, cu precipitaţii în sud şi sud-est, instabilitate în zonele montane și temperaturi ușor peste sau chiar sub mediile normale, în funcţie de regiune.

Sud şi sud-est (inclusiv Bucureşti și Muntenia)

În sudul şi sud-estul ţării, inclusiv în zona capitalei, cerul va fi predominant noros, cu ploi locale sau averse moderate. În București se aşteaptă temperaturi maxime de 5-7 °C, cu ploaie şi vânt slab sau moderat.

Probabilitatea de precipitaţii este semnificativă, iar umiditatea va accentua senzaţia de frig, transformând ziua într-una rece şi umedă, tipică pentru sfârşitul de noiembrie.

Vest, nord-vest şi zonele de câmpie

Regiunile din vest și nord-vest vor avea o zi rece, cu cer predominant înnorat. În aceste zone nu sunt anunţate ploi semnificative pe scară largă, precipitaţiile vor fi mai degrabă izolate, în cazul în care apar.

Valorile maxime se vor situa probabil în jurul a 4-8 °C, în funcţie de vânt și umiditate, iar senzaţia termică va fi accentuată de aerul rece.

Centru, Transilvania și zone montane

În centrul ţării, inclusiv în regiunile de deal și munte din Transilvania, vremea va fi instabilă: cer noros, posibilitate de precipitaţii slabe sau mixte şi vânt moderat.

La altitudini mai mari, temperatura va scădea, iar precipitaţiile pot apărea sub formă de ploaie transformându-se în lapoviţă sau ninsoare, condiţii ce pot duce la polei. Iarna pare că îşi face deja simţită prezenţa în zonele montane, ceea ce impune prudenţă sporită.

Nord-est şi Moldova

În nord-est, vremea va rămâne rece, cu cer acoperit şi şanse reduse de ploi puternice, dar cu umiditate ridicată.

Temperaturile se vor situa probabil în jurul mediilor normale pentru sfârşit de noiembrie, dar vântul şi umezeala vor accentua senzaţia de frig. Zona nu pare a fi sub avertizare majoră, dar condiţiile nu sunt prietenoase,mai ales dimineaţa şi seara.

Tags:
Citește și...
Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
Meteo
Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)
Meteo
Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)
Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
Meteo
Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
Meteo
Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma
Meteo
România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma
Zonele din România unde va ninge în următoarele zile. Până când e valabilă alerta meteo
Meteo
Zonele din România unde va ninge în următoarele zile. Până când e valabilă alerta meteo
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Meteo
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara
Meteo
Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara
Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Meteo
Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Catalin Drula
Ultima oră
10:03 - Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
10:02 - Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri
10:00 - Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Președintele CNAS: „Medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe” (VIDEO)
09:42 - Cutremur în tabăra suveranistă. Șefa POT, dezvăluiri explozive despre Anca Alexandrescu: „Noi am știut. Acesta este unul dintre motive pentru care nu o susținem”
09:24 - Care este cel mai curat oraș din lume și de ce? Iată despre ce este vorba
09:12 - Parteneriatul public-privat poate deveni motorul marilor investiții de care România are nevoie: „Este o variantă care merită atenție” (VIDEO)
09:04 - Val de nemulțumiri! Noul buletin electronic creează probleme românilor. Instituțiile cer în continuare acte pe hârtie pentru că nu există cititoare. Ce spune MAI
08:39 - România, liderul UE la consumul de alcool. Iată ce arată raportul despre minori
08:33 - Ședință crucială pentru pensiile magistraților, în ziua în care expiră termenul PNRR. Care sunt scenariile
08:29 - Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop. Credincioși din toate colțurile țării vin la slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca: „Ne-a ajutat de fiecare dată”