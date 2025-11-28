Pe 28 noiembrie 2025, se confruntă cu o zi cu vreme mohorâtă, temperaturi reci pentru această perioadă și ploi răspândite, condiţii ce impun adaptarea garderobei și prudenţă la deplasări. indică un climat tipic de sfârşit de toamnă, cu precipitaţii în sud şi sud-est, instabilitate în zonele montane și temperaturi ușor peste sau chiar sub mediile normale, în funcţie de regiune.

Sud şi sud-est (inclusiv Bucureşti și Muntenia)

În sudul şi sud-estul ţării, inclusiv în zona capitalei, cerul va fi predominant noros, cu ploi locale sau averse moderate. În București se aşteaptă temperaturi maxime de 5-7 °C, cu ploaie şi vânt slab sau moderat.

Probabilitatea de precipitaţii este semnificativă, iar umiditatea va accentua senzaţia de frig, transformând ziua într-una rece şi umedă, tipică pentru sfârşitul de noiembrie.

Vest, nord-vest şi zonele de câmpie

Regiunile din vest și nord-vest vor avea o zi rece, cu cer predominant înnorat. În aceste zone nu sunt anunţate ploi semnificative pe scară largă, precipitaţiile vor fi mai degrabă izolate, în cazul în care apar.

Valorile maxime se vor situa probabil în jurul a 4-8 °C, în funcţie de vânt și umiditate, iar senzaţia termică va fi accentuată de aerul rece.

Centru, Transilvania și zone montane

În centrul ţării, inclusiv în regiunile de deal și munte din Transilvania, vremea va fi instabilă: cer noros, posibilitate de precipitaţii slabe sau mixte şi vânt moderat.

La altitudini mai mari, temperatura va scădea, iar precipitaţiile pot apărea sub formă de ploaie transformându-se în lapoviţă sau ninsoare, condiţii ce pot duce la polei. Iarna pare că îşi face deja simţită prezenţa în zonele montane, ceea ce impune prudenţă sporită.

Nord-est şi Moldova

În nord-est, vremea va rămâne rece, cu cer acoperit şi şanse reduse de ploi puternice, dar cu umiditate ridicată.

Temperaturile se vor situa probabil în jurul mediilor normale pentru sfârşit de noiembrie, dar vântul şi umezeala vor accentua senzaţia de frig. Zona nu pare a fi sub avertizare majoră, dar condiţiile nu sunt prietenoase,mai ales dimineaţa şi seara.