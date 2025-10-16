B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Răcire ușoară în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi

Răcire ușoară în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi

Selen Osmanoglu
16 oct. 2025, 07:31
Răcire ușoară în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce spun meteorologii
  2. Care vor fi maximele în țară
  3. Ce se întâmplă în Capitală și la munte

Astăzi, 16 octombrie, se anunță o răcire ușoară în aproape toată țara, mai ales în nord și centru. În sud, vremea se anunță mai apropiată de normalul acestei perioade, maximele ajungând la 19 grade.

Ce spun meteorologii

Vremea se răcește astăzi, 16 octombrie. Schimbarea va fi mai accentuată în regiunile nordice și centrale, unde nopțile și diminețile vor fi reci, iar local va apărea brumă, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În restul teritoriului, valorile termice vor rămâne apropiate de mediile climatologice specifice mijlocului lunii octombrie.

Meteorologii spun că vremea va fi în general plăcută, deși ușor mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe izolate, în special în sudul țării și la munte.

Care vor fi maximele în țară

La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de ploaie și lapoviță. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare în sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor marca o ușoară creștere față de ziua precedentă, mai ales în regiunile sudice. Acestea se vor situa între 11 și 19 grade Celsius. Minimele vor coborî până la -4 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor înregistra valori de 10–12 grade.

În zonele joase, în special dimineața și noaptea, se va forma ceață. Mai mult, în nordul și centrul țării este posibilă depunerea de brumă.

Ce se întâmplă în Capitală și la munte

În Capitală se anunță vreme mai bună. Va fi cer variabil și trecător înnorat în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 16-17 grade Celsius. Temperatura minimă se va situa între 4 și 6 grade.

La munte, vremea va fi variabilă. Vor fi înnorări și ploi slabe izolate pe parcursul zilei. La altitudini mari, vor apărea precipitații mixte: ploaie, lapoviță și izolat ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe creste. Dimineața și noaptea se vor forma local ceață și brumă, în special în masivele nordice și centrale.

Tags:
Citește și...
Vreme capricioasă în România! Temperaturi oscilante și ploi în următoarele două săptămâni
Meteo
Vreme capricioasă în România! Temperaturi oscilante și ploi în următoarele două săptămâni
Un val de aer polar ajunge în România. Ce anunță meteorologii pentru perioada următoare
Meteo
Un val de aer polar ajunge în România. Ce anunță meteorologii pentru perioada următoare
Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi
Meteo
Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi
Weekend cu vreme rea. Meteorologii au emis alerte pentru mai multe județe
Meteo
Weekend cu vreme rea. Meteorologii au emis alerte pentru mai multe județe
Zi cu vreme schimbătoare: lapoviță la munte, vânt puternic în est și 20 de grade în sud
Meteo
Zi cu vreme schimbătoare: lapoviță la munte, vânt puternic în est și 20 de grade în sud
Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo
Meteo
Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo
Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan
Meteo
Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan
Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
Meteo
Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Meteo
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
Meteo
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
Ultima oră
08:43 - Andreea Ibaka: „Picătura chinezească, cicălitoare de mică”. Cum se descrie soția lui Cabral
08:31 - Medicii avertizează! Gravidele influențate de internet își pun viața în pericol urmând sfaturi online
08:30 - Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
07:58 - Președintele Donald Trump va vizita Japonia la final de octombrie
23:58 - Te trezești noapte de noapte în intervalul 02:00-03:00? Iată ce trebuie să știi!
23:56 - Patronii cer înghețarea salariului minim în 2026: „Puterea de cumpărare a salariaților a crescut în termeni reali”
23:25 - Rugăciunea pentru bolnavi. Ce să rostești, când te afli în suferință
23:14 - Idila dintre Justin Trudeau și Katy Perry e văzută ca o „criză a vârstei mijlocii”. Cum a reacționat fosta lui soție (VIDEO)
22:50 - Adaugi aceste două condimente în cafea? Medicii spun că efectul asupra inimii te poate surprinde
22:28 - Gigi Becali a povestit cum a comis o ilegalitate și a îndreptat-o: „Am zis că sunt hoț și nu vreau să fiu hoț. M-a mustrat conștiința”