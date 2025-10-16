Astăzi, 16 octombrie, se anunță o răcire ușoară în aproape toată țara, mai ales în nord și centru. În sud, vremea se anunță mai apropiată de normalul acestei perioade, maximele ajungând la 19 .

Ce spun meteorologii

Vremea se răcește astăzi, 16 octombrie. Schimbarea va fi mai accentuată în regiunile nordice și centrale, unde nopțile și diminețile vor fi reci, iar local va apărea brumă, conform Administrației Naționale de Meteorologie ( ).

În restul teritoriului, valorile termice vor rămâne apropiate de mediile climatologice specifice mijlocului lunii octombrie.

Meteorologii spun că vremea va fi în general plăcută, deși ușor mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe izolate, în special în sudul țării și la munte.

Care vor fi maximele în țară

La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de ploaie și lapoviță. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare în sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor marca o ușoară creștere față de ziua precedentă, mai ales în regiunile sudice. Acestea se vor situa între 11 și 19 grade Celsius. Minimele vor coborî până la -4 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor înregistra valori de 10–12 grade.

În zonele joase, în special dimineața și noaptea, se va forma ceață. Mai mult, în nordul și centrul țării este posibilă depunerea de brumă.

Ce se întâmplă în Capitală și la munte

În Capitală se anunță vreme mai bună. Va fi cer variabil și trecător înnorat în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va atinge 16-17 grade Celsius. Temperatura minimă se va situa între 4 și 6 grade.

La munte, vremea va fi variabilă. Vor fi înnorări și ploi slabe izolate pe parcursul zilei. La altitudini mari, vor apărea precipitații mixte: ploaie, lapoviță și izolat ninsoare.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe creste. Dimineața și noaptea se vor forma local ceață și brumă, în special în masivele nordice și centrale.