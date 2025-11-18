B1 Inregistrari!
Ninsori abundente în România. În ce zone va ninge și câte zile va dura episodul de iarnă autentică

Ninsori abundente în România. În ce zone va ninge și câte zile va dura episodul de iarnă autentică

18 nov. 2025, 22:40
Ninsori abundente în România. În ce zone va ninge și câte zile va dura episodul de iarnă autentică
Cuprins
  1. Cât va dura episodul de iarnă autentică și ce temperaturi vor fi
  2. Ce provoacă acest episod sever de iarnă în România

România se pregătește pentru un episod de iarnă autentică în România, cu ninsori abundente și temperaturi mult mai scăzute, mai ales în zonele montane și în regiunile mai joase din Transilvania și Moldova. Directorul ANM, Elena Mateescu, a precizat că stratul de zăpadă va ajunge în anumite zone până la 15 cm.

„În această dimineață s-a actualizat estimarea pentru finalul toamnei 2025 și debutul iernii 2026. În medie, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit până la finalul lunii noiembrie și prima jumătate a lunii decembrie. Se păstrează semnalul unui regim de temperaturi apropiate de normele specifice datei din calendar.

Până atunci traversăm un episod de iarnă autentică, de durată scurtă, având în vedere deja că precipitațiile prezente în toată zona montană în următoarele ore și pe parcursul nopții care urmează vor permite depunerea unui strat de zăpadă de 10-15 cm dar și în zonele mai joase din Transilvania și din Moldova”, a explicat Elena Mateescu.

Cât va dura episodul de iarnă autentică și ce temperaturi vor fi

Directorul ANM a menționat că iarna autentică va persista pe parcursul următoarelor 24-48 de ore în regiunile din nordul și centrul țării, cu temperaturi foarte scăzute în special în zonele nordice.

„Debutul precipitațiilor mixte arată că pentru o durată în următoarele zile 24-48 de ore vombim de iarnă în această parte a țării (zone din Transilvania și Moldova, n.r.), dar și regimul de temperaturi foarte coborât cu diferențe chiar la această oră semnificative în zonele nordice unde înregistrăm valori de 3-4 grade Celsius, comparativ cu Sud-Est, unde la Călărași sau Cernavodă consemnăm 21 de grade Celsius, în Capitală 13-14 grade Celsius.”, a mai adăugat directorul ANM, potrivit Antena 3 CNN.

Mateescu a adăugat că, după această perioadă, temperaturile vor crește din nou, atingând valori de până la 20-21 de grade în sud și sud-est până la finalul săptămânii.

“Decartul temperaturilor va fi cuprins între 5-10 grade, 10 grade doar în vest. De joi, până la finalul săptămânii temperaturile vor fi în creștere. Ne apropiem de 20-21 de grade, în special în sud și sud-est”.

Ce provoacă acest episod sever de iarnă în România

Meteorologii au avertizat că între 18 noiembrie, ora 10, și 19 noiembrie, ora 14, România va fi sub influența unui val de vreme severă, cu ploi abundente, vânt puternic și o răcire bruscă. Această schimbare este cauzată de „cuplajul” dintre un front rece care intră din nord și un ciclon sudic ce aduce precipitații.

