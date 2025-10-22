Vortexul polar se intensifică. Iarna care urmează ar putea fi una atipică. Experții de la avertizează că vortexul polar se intensifică rapid în stratosferă, la o altitudine de aproximativ 30 de kilometri. Structura sa, asemănătoare unui ciclon cu un nucleu rece, a fost deja observată de sateliții meteorologici deasupra Polului Nord.

Fenomenul este considerat unul atipic pentru această perioadă a anului și ar putea influența puternic vremea din emisfera nordică.

Vortexul polar se intensifică. Cum afectează acest fenomen Europa și România

Pe măsură ce vortexul se dezvoltă, tot mai multe mase de aer arctic sunt împinse spre sud. Modelele meteorologice indică o probabilitate ridicată ca Europa să fie lovită de valuri de frig intens și , în special în lunile ianuarie și februarie.

România se află pe una dintre principalele traiectorii ale curenților reci, ceea ce înseamnă că temperaturile ar putea scădea sub -20°C în unele regiuni. Meteorologii compară scenariul actual cu iarna din 1981-1982, considerată una dintre cele mai dure din ultimii 100 de ani.

Vortexul polar se intensifică. De ce se formează acest fenomen mai devreme decât de obicei

În mod normal, vortexul polar rămâne stabil și compact, astfel se menține aerul rece concentrat în zona arctică. Anul acesta, însă, presiunile ridicate din Atlantic și Pacific perturbă echilibrul atmosferic și împinge vortexul din centru și, astfel, provoacă o fragmentare timpurie.

Această schimbare permite curenților polari să pătrundă mai ușor spre sud, generând o circulație instabilă și favorizând apariția fenomenelor extreme de iarnă.

Ce spun datele stratosferice

Analizele recente arată că viteza vânturilor la altitudine a scăzut la minime istorice, un semn clar al slăbirii vortexului. O situație similară a fost înregistrată în 1981, când un episod de încălzire bruscă a stratosferei a declanșat o iarnă extrem de severă în Europa.

Dacă tendința actuală continuă, iarna 2025/2026 ar putea testa limitele infrastructurii energetice și ale sistemelor de transport din mai multe țări europene.

România, printre țările cele mai expuse. Cum va fi iarna în țara noastră

Specialiștii avertizează că România ar putea fi printre statele cel mai afectate de curenții reci arctici. Pe lângă frigul persistent, sunt posibile viscole frecvente și ninsori record.

„Totul indică o iarnă neobișnuit de dură, cu episoade de frig intens și precipitații abundente”, spun meteorologii citați de site-ul de analiză climatică.