Acasa » Meteo » Vreme extremă în România! Copaci doborâți, mașini avariate și coduri meteo în vigoare (VIDEO)

Vreme extremă în România! Copaci doborâți, mașini avariate și coduri meteo în vigoare (VIDEO)

Ana Beatrice
03 oct. 2025, 14:12
Vreme extremă în România! Copaci doborâți, mașini avariate și coduri meteo în vigoare (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ B1TV
Cuprins
  1. Ce înseamnă vreme extremă în România în aceste zile
  2. Cum se resimte vremea extremă în România la nivel termic
  3. Cât vor mai dura fenomenele de vreme extremă

Vreme extremă în România! Imagini șocante au fost surprinse în Capitală, acolo unde un copac a fost doborât de viscol și s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers.

Administrația Națională de Meteorologie menține avertizările de Cod Roșu, Portocaliu și Galben pentru mai multe regiuni, iar Elena Mateescu, șefa ANM, a explicat la B1 TV ce fenomene ne așteaptă în următoarele ore.

Ce înseamnă vreme extremă în România în aceste zile

„Într-adevăr, rămân în vigoare până la ora 21:00, respectiv ora 23:00, alertele meteorologice de Cod Roșu, Cod Galben și Cod Portocaliu pentru jumătatea sudică a țării, acolo unde vorbim fie de ploi abundente, cu cantități de apă care, în cele două județe, raportat la ceea ce am înregistrat în ultimele 24 de ore și până în această seară, pot ajunge la valori de 100–110 litri pe metru pătrat.

De asemenea, în județele din partea de sud a țării se pot acumula 70–80 de litri pe metru pătrat. Nu în ultimul rând, se înregistrează intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 70–90 km/h și ninsori abundente, temporar viscolite, cu strat de zăpadă în zona montană a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov”, a transmis șefa ANM.

Cum se resimte vremea extremă în România la nivel termic

Pe lângă fenomenele meteo severe, vremea extremă în România aduce și temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă. În Capitală, maximele abia ating 11 grade Celsius, iar temperaturile resimțite, din cauza vântului, coboară spre 0 grade.

„La noapte urmează o noapte rece, cu valori sub 0 grade în depresiuni și cel mult 9–10 grade în partea de sud-est a țării. Mâine, maximele se vor încadra între 10 și 14–15 grade, iar duminică așteptăm, în extremitatea de sud, valori de 20–21 de grade. Aria precipitațiilor se va restrânge, dar pe parcursul nopții următoare va fi în vigoare o avertizare meteorologică de Cod Galben pentru 11 județe din estul și sud-estul țării, unde cantitățile de apă pot atinge 25–35 l/mp, izolat chiar 40–50 l/mp”, a spus Elena Mateescu.

Cât vor mai dura fenomenele de vreme extremă

Întrebată dacă există riscul de prelungire a anumitor coduri și dacă se pot emite altele noi de la o oră la alta, Elena Mateescu a răspuns:

„Nu. Așa cum spuneam, menținem până în această seară alertele meteorologice emise ieri de Administrația Națională de Meteorologie. Pe parcursul nopții fenomenele vor scădea în intensitate, iar aria precipitațiilor se va restrânge. Va rămâne doar o atenționare de Cod Galben pentru partea de est și sud-est a țării, până mâine dimineață la ora 10:00.

Putem confirma că, la nivelul regiunii Oltenia, unde am avut în vigoare Cod Roșu și Cod Portocaliu, deja ne-am apropiat de media climatologică a acestei regiuni, adică 44,7 l/mp în ultimele 12 ore, cât ar trebui să plouă, în mod normal, într-o lună octombrie, în această zonă.

Începând de mâine, fenomenele vor fi în diminuare. Se mai pot acumula izolat 10–15 l/mp, iar la munte, la altitudini de peste 1800 de metri, sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Totuși, la mijlocul săptămânii viitoare, mai ales marți și miercuri, este posibil să apară din nou precipitații, de această dată mai însemnate, în partea de est și sud-est a țării.”

