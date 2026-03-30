Vreme schimbătoare în România până pe 12 aprilie. Ce au transmis meteorologii

Selen Osmanoglu
30 mart. 2026, 14:21
Vreme schimbătoare în România până pe 12 aprilie. Ce au transmis meteorologii
Cuprins
  1. Banat: variații termice rapide și ploi sporadice
  2. Crișana și Transilvania: răciri și încălziri rapide
  3. Maramureș și Moldova: zile calde și răciri nocturne
  4. Dobrogea, Muntenia și Oltenia: alternanțe termice și ploi izolate
  5. La munte: temperaturi sub zero și precipitații frecvente

Meteorologii estimează o perioadă de două săptămâni cu vreme instabilă în întreaga țară, cu alternanțe semnificative de temperatură și precipitații mai frecvente după 1 aprilie, potrivit prognozei publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Banat: variații termice rapide și ploi sporadice

În Banat, regimul termic va fi foarte schimbător. Primele două zile vor fi mai reci decât normal, cu maxime de 8-10 grade, urmate de o creștere abruptă pe 1 aprilie, până la 14 grade.

În jurul datei de 6 aprilie, maximele vor ajunge la 18-20 de grade, pentru ca mai apoi să scadă ușor la medii de 16 grade. Temperaturile minime vor fi de 2-3 grade în primele nopți și între 4-8 grade în restul intervalului. Precipitațiile vor fi mai frecvente la început, apoi izolate, cu o probabilitate mai mare după 9 aprilie.

Crișana și Transilvania: răciri și încălziri rapide

În Crișana, maximele vor scădea brusc de la 12-14 grade pe 30 martie la 6-8 grade pe 31 martie. Încălzirea începe din 1 aprilie, până la 18-20 de grade pe 6 aprilie, iar în restul perioadei valorile vor oscila între 16 și 18 grade.

În Transilvania, maximele diurne vor alterna de la 14 la 8 grade la început, crescând apoi treptat spre 18 grade pe 6 aprilie, pentru a scădea spre 15 grade la final. Noaptea, temperaturile vor rămâne între 0 și 5 grade. Precipitațiile vor fi prezente aproape zilnic, cu probabilitate mai mare pe 31 martie, 6 și 9 aprilie.

Maramureș și Moldova: zile calde și răciri nocturne

Maramureșul va avea oscilații rapide la început, de la maxime de 16 grade spre 8-10 grade, urmate de o încălzire continuă până la 18 grade pe 6 aprilie. Minimele vor fi între 2 și 6 grade.

În Moldova, maximele scad treptat de la 14 la 12 grade până pe 2 aprilie, apoi cresc la 18-20 de grade până pe 6 aprilie. Regimul nocturn se va încadra între 4 și 7 grade.

Dobrogea, Muntenia și Oltenia: alternanțe termice și ploi izolate

În Dobrogea, maximele vor oscila între 10-12 grade pe 2 aprilie și 16-18 grade în restul intervalului, iar minimele între 6 și 8 grade. Precipitațiile vor fi prezente temporar, cu probabilitate mai mare pe 2, 3, 10 și 12 aprilie.

În Muntenia, maximele vor fi inițial în jur de 15 grade, scăzând brusc la 12 grade pe 2 aprilie și crescând din nou spre 20 de grade. Minimele vor coborî ușor de la 7 la 4 grade, iar ploi sporadice sunt estimate pe 30 martie, 2-3 aprilie și după 10 aprilie.

Oltenia va avea maxime de 12-14 grade în primele zile, crescând spre 20 de grade între 2 și 6 aprilie, și scăzând ulterior spre 16 grade. Minimele vor fi între 2 și 6 grade, cu precipitații pe 2, 3, 9 și 12 aprilie.

La munte: temperaturi sub zero și precipitații frecvente

Regimul termic montan va fi fluctuant la început, cu maxime de 6 grade pe 30 martie și 2 grade pe 31 martie.

Încălzirea va aduce maxime de 8-10 grade pe 6 aprilie, pentru ca ulterior să scadă spre 6 grade. Temperaturile nocturne vor fi predominant sub zero, cu minime în jur de -4 grade pe 1 și 8 aprilie. Precipitațiile vor fi aproape constante, cu probabilitate mai mare pe 31 martie, 2-3 aprilie și după 10 aprilie.

