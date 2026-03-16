Vremea se menține relativ plăcută în cea mai mare parte a țării. Norii își vor face apariția în sud, est și la munte, însă în restul regiunilor soarele va domina atmosfera. Dimineața sunt condiții de ceață în zonele extracarpatice, iar peste noapte sunt posibile ploi slabe în vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade.

Nori trecători în est și sud, dar fără precipitații

În Dobrogea și în Bărăgan, cerul va avea înnorări temporare, însă nu sunt așteptate precipitații. În prima parte a zilei pot apărea condiții de ceață în unele zone, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 13 grade în orele amiezii, conform ANM.

În Moldova, mai ales în partea sudică și în nordul Muntenia, vremea va fi schimbătoare. Vor fi perioade cu nori, dar și intervale însorite, iar temperaturile se vor menține la valori apropiate de cele din ziua precedentă, ajungând la aproximativ 13 grade.

În jumătatea nordică a Moldova și în Bucovina, dimineața aduce condiții de ceață în zonele joase. Pe parcursul zilei, norii se mai risipesc și își face apariția și soarele. Temperaturile cresc ușor față de ziua anterioară și ajung tot în jurul valorii de 13 grade.

Soare și temperaturi ridicate în vestul țării

În Maramureș și în nordul Transilvania, vremea va fi predominant însorită. Vântul va sufla slab, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În Maramureș se pot atinge chiar 17 grade.

Vreme frumoasă este așteptată și în vestul țării, în Banat și Crișana, unde atmosfera va fi plăcută, cu mult soare pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor ajunge la 16 sau chiar 17 grade. În schimb, spre noapte cerul se va înnora, iar pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe.

În Transilvania, dimineața va fi în continuare rece în zonele depresionare. Pe parcursul zilei, soarele va încălzi rapid aerul, iar temperaturile pot ajunge la aproximativ 14 grade în vestul regiunii. În zona Munții Meridionali, cerul se înnorează treptat, iar la altitudini mari pot apărea precipitații slabe.

Vreme relativ caldă în sudul țării

În Oltenia, cerul va avea înnorări temporare, însă șansele de ploaie sunt reduse. Pe parcursul zilei vor fi și perioade cu soare, iar temperaturile vor ajunge la aproximativ 15 grade în Târgu Jiu și Drobeta‑Turnu Severin.

Și în sudul țării norii vor fi prezenți din când în când, iar în primele ore ale dimineții este posibilă apariția ceții în zonele de câmpie. Ulterior, soarele își va face apariția printre nori, iar temperaturile vor ajunge la aproximativ 14 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București se anunță o zi plăcută, cu soare, câțiva nori și vânt slab. Temperaturile vor fi asemănătoare celor din ziua precedentă, iar după prânz maxima va ajunge la aproximativ 14 grade.

Pe timpul nopții, vremea va rămâne în general frumoasă. Minimele vor coborî până la aproximativ 2 grade în centrul orașului și chiar până la minus 1 grad în zonele de la periferie.

Vremea la munte

La , în special în unele masive din Carpați, norii se vor aduna treptat. În zona înaltă a Munții Meridionali, trecător, pot apărea precipitații slabe, sub diferite forme.

Temperaturile din zonele montane se vor menține apropiate de cele înregistrate în ziua precedentă. Atmosfera rămâne însă variabilă, cu perioade de nori și intervale scurte de înseninare.