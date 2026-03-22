Vremea, 22 martie: Ploi slabe și temperaturi în scădere

Vremea, 22 martie va fi în general închisă, cu ploi slabe care vor apărea local în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Oltenia, dar și izolat în Banat sau Transilvania. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Vremea 22 martie în regiuni

din timpul zilei vor fi mai coborâte față de intervalul anterior în sudul țării, situându-se ușor sub temperaturile specifice perioadei. În restul teritoriului, temperaturile vor rămâne apropiate de regimul normal. Maximele se vor încadra între 9 și 15 grade, în timp ce minimele vor coborî până la pragul de -3 grade. Astfel că în nordul și centrul țării va apărea bruma spre dimineață.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări de până la 45 km/h în jumătatea de est a țării. La munte, la înălțimi mari, rafalele vor fi mult mai puternice, atingând viteze de 60…70 km/h.

Vremea în Capitală

În București, cerul va rămâne acoperit și va ploua slab trecător. Vântul va sufla moderat pe timpul zilei, cu rafale de 35…40 km/h, urmând să slăbească în intensitate pe parcursul nopții.

Temperatura maximă din Capitală va fi între 8-10 grade, fiind în scădere față de ziua precedentă. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 4-5 grade.