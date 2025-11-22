Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, aduce o vreme extrem de dinamică și contrastantă pe teritoriul României, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Ziua se remarcă printr-o masă de aer cald care persistă în sudul și sud-estul țării, în timp ce o răcire semnificativă pătrunde rapid dinspre vest. Astfel, prognoza indică o diferență majoră între temperaturile resimțite în Muntenia și Dobrogea, comparativ cu cele din Banat și Crișana. Fenomenele meteorologice se vor extinde, aducând ploi moderate, intensificări ale vântului și chiar lapoviță și ninsoare la munte și în zonele de deal, transformând peisajul specific începutului de iarnă.

Schimbarea Radicală a Regimului Termic

Din punct de vedere termic, teritoriul național se împarte în două zone distincte. Sudul și centrul României beneficiază de o considerabil mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată calendaristică, îndeosebi în sud-est, unde valorile termice vor fi considerate chiar deosebit de ridicate. Această tendință menține o atmosferă mai blândă, amintind mai degrabă de o zi târzie de toamnă decât de pragul iernii.

În contrast puternic, regiunile vestice, nordice și cele din jumătatea de vest a Transilvaniei vor simți o răcire semnificativă față de ziua precedentă. Deși maximele nu sunt anunțate în detaliu, diferența de temperatură între zonele de câmpie din est și cele din vest va fi notabilă, confirmând caracterul extrem de mobil al vremii în această sâmbătă.

Extinderea Ariei Precipitațiilor și Instabilitatea

Instabilitatea atmosferică se va accentua, iar aria precipitațiilor se va extinde treptat, urmând să cuprindă aproape toată țara pe parcursul zilei, cu o excepție notabilă în Dobrogea, unde ploile se vor semnala pe spații mai restrânse. Aportul de umiditate dinspre vest va determina înnorări persistente și ploi temporare.

O atenție deosebită este necesară în Oltenia și, posibil, în vestul Munteniei, unde după-amiaza sunt prognozate averse însemnate cantitativ, fiind însoțite izolat chiar de descărcări electrice. Aceste fenomene indică o viteză mare de deplasare a frontului rece și o convecție suficient de puternică.

Vreme de Iarnă la Munte și Precipitații Mixte

Pe măsură ce frontul rece înaintează și temperaturile scad, precipitațiile își vor schimba faza. La munte, începând cu orele serii și pe timpul nopții, va începe să predomineze ninsoarea, iar meteorologii avertizează că se va depune strat nou de zăpadă, în special la altitudini mari.

De asemenea, riscul de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare nu este exclus nici în zonele joase, în special în Câmpia de Vest, apoi și în nordul și vestul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei. Nu în ultimul rând, este menționat riscul de polei izolat, fenomen periculos care ar putea afecta infrastructura rutieră și pietonală.

Vântul și Condițiile de Vizibilitate

Vântul va sufla slab și moderat la nivel general, însă se vor semnala intensificări notabile în special în regiunile sudice și estice, cum ar fi Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde va amplifica senzația de frig în zonele răcite. Pe crestele montane, în special în Meridionali, intensificările vor fi puternice, depășind 80-90 km/h, viscolind temporar zăpada.

Vizibilitatea va fi redusă în zonele afectate de ploi torențiale și, local, din cauza ceții sau a aerului cetos care se poate menține pe parcursul dimineții în zonele de câmpie, înainte ca norii de precipitații să acopere complet cerul.

În concluzie, 22 noiembrie 2025 este o zi de tranziție meteo, marcând o deteriorare a vremii și o pătrundere mai clară a influenței iernii în vest și la munte, în timp ce sud-estul se bucură de o ultimă suflare caldă a toamnei. Populația este sfătuită să consulte avertizările imediate ale și să se echipeze corespunzător pentru variațiile rapide de temperatură și fenomene.