Ziua de luni aduce o atmosferă închisă în sudul României, cu ploi slabe și temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei. În restul țării, vremea este mai prietenoasă, cu apariții trecătoare ale soarelui și maxime care pot urca până la 16 grade în nord-vest.

Ploi și vânt în sud și sud-est

În Dobrogea și Bărăgan cerul rămâne acoperit, iar ploile își fac apariția trecător. Vântul prinde putere și atinge viteze de până la 45 km/h. Temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă, atingând 11-12 grade la orele amiezii.

Situația este similară și în sudul țării, unde vremea se menține mai rece decât în mod obișnuit. Norii persistă pe tot parcursul zilei, iar ploile apar pe arii restrânse. Maximele nu depășesc 11 grade.

Vreme schimbătoare în Moldova

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, cerul este variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe. Pe alocuri apare și soarele, iar temperaturile urcă până la 13-14 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea este schimbătoare, cu alternanțe între nori și soare. Nu sunt anunțate precipitații, însă temperaturile nocturne coboară până la 0 grade, existând condiții de brumă.

Mai cald în vest și nord-vest

Nordul Transilvaniei și Maramureșul au parte de o zi plăcută, cu perioade însorite și temperaturi peste normalul perioadei. Maximele ajung până la 16 grade, iar vântul rămâne slab.

Și în vestul țării vremea este relativ bună, cu înnorări trecătoare și șanse minime de ploaie. Temperaturile depășesc valorile obișnuite pentru luna martie.

În restul Transilvaniei, cerul este mai mult noros, iar pe alocuri pot apărea ploi slabe. În zonele depresionare, temperaturile rămân scăzute, în jur de 6 grade, cum se întâmplă la Miercurea Ciuc.

Oltenia rămâne sub nori

În Oltenia, soarele apare rar, iar ploile persistă pe parcursul zilei. Temperaturile maxime se opresc la 11-12 grade, iar pe timpul nopții se mențin condițiile de precipitații, cu minime de 5-6 grade.

Vreme mohorâtă în București, dar în încălzire

În , ziua de luni aduce cer acoperit și ploi slabe trecătoare. Vântul se face simțit, iar temperatura maximă ajunge la aproximativ 11 grade.

Veștile sunt mai bune pentru zilele următoare. Marți și miercuri, valorile termice cresc până la 17 grade, iar vremea devine mai plăcută, cu perioade însorite. Joi se încălzește și mai mult, până la 18 grade, însă noaptea sunt posibile înnorări și ceață.

Lapoviță și ninsoare la munte

La munte, vremea rămâne închisă, cu precipitații slabe, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. La altitudini de peste 1.400 de metri sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

Vremea se încălzește treptat începând de marți, când soarele își face apariția în majoritatea zonelor montane. Totuși, miercuri și joi revin înnorările și precipitațiile, în special în Carpații Occidentali și în vestul Meridionalilor.