Vremea, 7 februarie, se va răcii, în special în regiunile intracarpatice. Chiar și în acest context, temperaturile se vor menține peste mediile climatologice specifice acestei date. Cerul va prezenta înnorări constante, iar precipitațiile slabe își vor face simțită prezența temporar, în special în jumătatea de nord a teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 2 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 4 grade

Vremea 7 februarie pentru Transilvania, Maramureș și Banat

În regiunile intracarpatice, scăderea temperaturilor va fi resimțită încă de la primele ore ale zilei. Deși valorile termice rămân ridicate pentru luna februarie, cerul va fi acoperit, iar precipitațiile vor apărea sub formă de ploaie în prima parte a zilei. În estul Transilvaniei precipitațiile vor deveni mixte. Există riscul ca, izolat, să se depună polei, fenomen care poate crea dificultăți în trafic. Maximele în aceste zone se vor situa în jurul valorilor de 4…7 grade Celsius.

Vremea în Moldova și regiunile estice

În nordul și centrul Moldovei, precum și în zona subcarpatică a acestei regiuni, precipitațiilor vor fi prezente. După lăsarea serii, ploile slabe se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, fiind prognozate precipitații mixte. va fi prezentă pe arii restrânse în zonele joase, în special în județele din estul și sud-estul țării, unde vizibilitatea va fi redusă semnificativ. Temperaturile minime la nivel național vor oscila între -3 și 4 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în nordul Moldovei.

Vremea 7 februarie la munte

La munte, instabilitatea va fi accentuată. Pe parcursul zilei, meteorologii anunță ploi predominante, însă odată cu lăsarea nopții și scăderea temperaturilor, precipitațiile vor deveni mixte. La altitudini mari, lapovița se va transforma în ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat în mare parte a țării, însă în a doua parte a intervalului va prezenta intensificări în sud-vest, unde rafalele vor atinge viteze de 40…45 km/h.

Vremea în București și regiunile sudice

În Capitală, cerul va rămâne mai mult noros pe tot parcursul zilei, iar temperaturile rămân plăcute, cu o maximă ce va atinge 7…8 grade. Spre seară și pe timpul nopții vor apărea condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat. Minima termică în București se va situa în jurul valorii de 2 grade Celsius. Dimineața, vor fi condiții de ceață, un fenomen care se va regăsi și în restul zonelor de câmpie din Muntenia și Oltenia, potrivit .