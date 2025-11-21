Sărbătorile de iarnă se apropie, iar mulți dintre noi se gândesc deja la zilele de Crăciun și de Anul Nou. În acest context, gândurile tuturor zboară la zăpadă și vreme friguroasă, specifice acestei perioade.

Prognoza pentru sărbătorile de iarnă

În ultimii ani, de Crăciun și de Revelion, vremea a fost călduță, cu temperaturi specifice mai curând primăverii, atingând chiar și 18 – 20 de grade Celsius. Meteorologii au făcut primele estimării cu privire la prognoza pentru meteo pentru sărbătorile de iarnă. Anul acesta se anunță, conform estimărilor, o iarnă blândă.

Elena Mateescu, directorul , a estmată că debutul lunii decembrie va fi cu vreme neobișnuit de caldă. Temperaturile vor fi peste media climatologică a perioadei. Chiar și așa, ea spune că nu sunt excluse și fenomene specifice iernii, viscol, ninsori și ger.

Astfel, deși tendința generală indică o iarnă blândă, ne-am putea confrunta oricând cu schimbări bruște de temperatură și apariția ninsorilor în unele intervale de timp.

Cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou

Accuweather au făcut primele estimări pentru Crăciun și Anul nou. Conform noilor hărți, ninsoarea va lipsi anul acesta din marile orașe, de sărbătorile de iarnă. Pentru cei care speră la o atmosferă de iarnă, specialiștii în meteorologie sunt prudenți. Ninsoarea va lipsi din marea majoritate a regiunilor, iar temperaturile se vor menține pozitive în timpul zilei.

În timp ce locuitorii marilor orașele vor petrece încă un Crăciun fără zăpadă, în zonele muntoase, lucrurile se schimbă. Aici va ninge, iar cei interesați își pot rezerva din vreme locuri la cabane sau pensiuni montane. Ninsorile își vor face apariția, cu precădere, însă, în perioada Revelionului.

Pentru restul țării, finalul de an 2025 și primele zile din 2026 se conturează ca fiind relativ calde și preponderent lipsite de precipitații, în acord cu tendințele ultimelor ierni blânde.

În București, de și Revelion, meteorologii estimează că temperaturile vor atinge până la 6 grade Celsius. Șansele de ninsoare sunt minime, însă nu excluse cu totul. Astfel, Capitala rămâne, în periaoda în care au loc sărbătorile de iarnă sub influența unui regim termic blând, cu risc redus de precipitații.

Vremea înainte de sărbătorile de iarnă

Meteorologii au emis prognoza pentru ultimele zile din noiembrie și prima jumătate a lunii decembrie. Vremea înainte de sărbătorile de iarnă va fi destul de caldă.

Prognoza acestei perioade estimează temperaturi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă. Între 24 noiembrie – 1 decembrie, ANM anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în toate regiunile României. Abaterile termice vor fi mult mai pronunțate în zona de sud-est. Vestul și sud-vestul vor înregistra precipitații mai abundente, în timp ce restul țării va avea cantități apropiate de normal.

Ulterior, în prima săptămână a lunii decembrie vremea se va menține mai caldă decât media specifică perioadei, în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi normale în sud, iar în restul regiunilor, mai ales în vest și nord-vest, se va înregistra un deficit pluviometric. În săptămâna 8 – 15 decembrie, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile, însă vor lipsi precipitațiile.