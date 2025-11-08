B1 Inregistrari!
Vremea astăzi. Regiunea unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă strânse ajung la 25 de litri pe metru pătrat

Vremea astăzi. Regiunea unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă strânse ajung la 25 de litri pe metru pătrat

08 nov. 2025, 12:38
Vremea astăzi. Regiunea unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă strânse ajung la 25 de litri pe metru pătrat
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum va fi vremea în sudul României. În ce regiune se vor acumula cele mai mari cantități de apă
  2. Vremea în Moldova și Bucovina. În ce zonă șansele de a ploua sunt reduse
  3. Vremea în centrul și vestul țării. În ce regiune va ploua cel mai mult
  4. Vremea în București

Sâmbătă va fi o zi mohorâtă pentru cea mai mare parte a țării. Vremea este ușor paradoxală, căci va ploua și se vor înregistra intensificări ale vântului, dar valorile termice rămân destul de ridicate. Există și o regiune în care se vor acumula cantități mari din cauza precipitațiilor.

Cum va fi vremea în sudul României. În ce regiune se vor acumula cele mai mari cantități de apă

Românii din Dobrogea și Bărăgan nu vor vedea prea mult soarele astăzi, întrucât cerul este predominant înnorat. O să și plouă pe alocuri, însă vântul nu va face cu putere. Temperaturile sunt mai mari decât în ziua precedentă, ajungând la valori de 18 grade.

În Oltenia, vremea nu diferă mult de cea din Dobrogea și Bărăgan. Și aici, ziua va fi marcată de prezența norilor și a ploilor. Cantități mai mari de apă vor cădea în nordul regiunii, acolo unde se vor strânge și 25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile sunt în scădere, astfel că astăzi, termometrele nu vor indica mai mult de 12 grade.

Și în zona de sud a României, cerul va fi tot înnorat, ploile fiind mai abundende în nordul Munteniei. În zonele de dealuri, valorile termice scad, însă temperaturile rămân ridicate în Lunca Dunării.

Vremea în Moldova și Bucovina. În ce zonă șansele de a ploua sunt reduse

Cer înnorat este și în sudul Moldovei și nordul Munteniei. Este posibil ca ploaia să își facă și aici simțită prezența, iar în zonele montane, să fie înregistrate și intensificări ale vântului. După prânz, termometrele vor indica în jur de 16 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, șansele de ploaie sunt reduse, deși norii vor acoperi cerul pe parcursul întregii zilei. Rafalele de vânt ajung la viteze de până la 80 km/h pe crestele Orientalilor.

Vremea în centrul și vestul țării. În ce regiune va ploua cel mai mult

Vremea mohorâtă persistă și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, ba chiar va și ploua în unele zone. Vântul va bate cu putere doar la altitudini mari, pe crestele munților. Temperaturile nu se modifică semnificativ comparativ cu ziua precedentă. La amiază, valorile se vor situa în jur de 17 grade.

Ploi semnificative vor fi în vestul României, în special în Banat și la munte. Tot în Banat vor avea loc și intensificări ale vântului, rafalele atingând și viteze de 60 km/h, potrivit informațiilor oferite pe site-ul ANM.

Vremea în București

Bucureștenii nu vor avea parte de prea mult soare sâmbătă, ba chiar, va ploua pe perioade scurte de timp. Însă, temperaturile au mai crescut, ajungând la valori de 14 grade. Și pe perioada nopții, cerul va fi înnorat și vor exista șanse de ploaie.

