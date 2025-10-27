Vremea de azi, 27 octombrie: ploi și temperaturi coborâte

Vremea de azi, 27 octombrie 2025, în România este marcată de instabilitate și de ploi în mare parte din regiunile țării. Un nou val de precipitații traversează teritoriul, în special în vest și nord, iar la altitudini mari sunt semnalate chiar ninsori.
Meteorologii avertizează că ploile pot fi moderate spre abundente pe alocuri, iar cerul va fi predominant noros în cele mai multe zone.
Astăzi, ploile sunt elementul dominant al vremii. În regiunile vestice și nordice, intensitatea precipitațiilor va fi mai consistentă.
În Muntenia, Dobrogea și zonele sudice, ploi slabe sunt de așteptat încă de dimineață, cu posibile reprize în cursul zilei.
La munte, din cauza temperaturilor joase, se pot produce ninsori sau lapoviță, mai ales în zonele cu altitudine ridicată.
Atmosfera generală va fi una rece, umedă și mohorâtă, cu cer acoperit și șanse reduse pentru soare.
Conform previziunilor pe termen mediu, în perioada 27 octombrie – 24 noiembrie 2025, vremea se va situa, în general, peste media climatologică a perioadei în majoritatea regiunilor țării.
Precipitațiile, în schimb, vor fi apropiate de valorile normale, cu posibilă ușoară suprasolicitare locală, mai ales la munte sau în regiunile sud-vestice.