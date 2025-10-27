Vremea de azi, 27 octombrie: ploi și temperaturi coborâte

Vremea de azi, 27 octombrie 2025, în este marcată de instabilitate și de ploi în mare parte din regiunile țării. Un nou val de precipitații traversează teritoriul, în special în vest și nord, iar la altitudini mari sunt semnalate chiar ninsori.

avertizează că ploile pot fi moderate spre abundente pe alocuri, iar cerul va fi predominant noros în cele mai multe zone.

Temperaturile așteptate și variații între regiuni

Maximele diurne se vor situa între ~ 11 °C și 18 °C în mare parte din țară.

În Capitală (București), se estimează temperatura maximă la ~ 14 °C, iar minima ~ 6 °C, cu cer mai mult noros și șanse de ploaie pe parcursul zilei.

Versantul montan va resimți temperaturi mult mai scăzute, iar precipitațiile sub formă de ninsoare nu sunt excluse la înălțime.

Regimul precipitațiilor și atmosfera generală

Astăzi, ploile sunt elementul dominant al vremii. În regiunile vestice și nordice, intensitatea precipitațiilor va fi mai consistentă.

În Muntenia, Dobrogea și zonele sudice, ploi slabe sunt de așteptat încă de dimineață, cu posibile reprize în cursul zilei.

La munte, din cauza temperaturilor joase, se pot produce ninsori sau lapoviță, mai ales în zonele cu altitudine ridicată.

Atmosfera generală va fi una rece, umedă și mohorâtă, cu cer acoperit și șanse reduse pentru soare.

Recomandări pentru astăzi în funcție de vreme

Îmbrăcăminte recomandată: Haine impermeabile, paltoane, pelerine sau umbrele sunt esențiale în majoritatea zonelor.

Pentru zonele montane: Fiți pregătiți pentru temperaturi scăzute și posibilitatea de ninsoare. Un echipament adecvat de iarnă și protecție termică sunt recomandate.

Trafic și deplasări: Drumurile pot fi alunecoase, vizibilitatea redusă în caz de precipitații persistente. Condu cu prudență!

Planificarea activităților: Dacă aveți opțiunea, evitați activitățile în aer liber în perioadele cu ploi mai intense.

Tendințele pentru sfârșitul lunii

Conform previziunilor pe termen mediu, în perioada 27 octombrie – 24 noiembrie 2025, vremea se va situa, în general, peste media climatologică a perioadei în majoritatea regiunilor țării.

Precipitațiile, în schimb, vor fi apropiate de valorile normale, cu posibilă ușoară suprasolicitare locală, mai ales la munte sau în regiunile sud-vestice.