28 noiembrie 2025 aduce o schimbare notabilă a vremii în România, fiind dominată de influența unui mediteraneean, conform meteorologice. După o perioadă cu temperaturi relativ ridicate pentru această lună, vremea se răcește semnificativ, iar precipitațiile devin principala preocupare, mai ales în jumătatea sudică și estică a țării. Ziua este în mare parte mohorâtă și umedă, cu risc crescut de inundații locale din cauza cantităților mari de apă acumulate după o toamnă ploioasă.

Prognoza meteo pe regiuni: Unde plouă cel mai mult?

Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra astăzi, 28.11.2025, între 2°C și 12°C. Cea mai mare parte a teritoriului va înregistra ploi pe parcursul zilei și al nopții.

Sudul și Sud-Estul României (Muntenia, Oltenia, Dobrogea)

Această zonă este cea mai afectată de sistemul noros.

Precipitații: Ploile vor fi moderate, local însemnate cantitativ. Cantitățile de apă vor depăși în general 30-50 l/mp în nordul Munteniei, nord-estul Olteniei și local în sud-estul Transilvaniei și sud-vestul Moldovei.

Atenționare: Există un risc major de acumulări de apă, iar în zonele de deal și munte din Carpații Meridionali, precipitațiile pot ajunge la 70-100 l/mp, crescând pericolul de inundații și viituri.

Temperaturi: Relativ mai blânde pe litoral. În Dobrogea, maximele pot atinge 10-12°C, în timp ce restul Munteniei și Olteniei se vor situa între 4°C și 8°C.

Vânt: Intensificări temporare, îndeosebi în regiunile sud-estice.

Transilvania și Maramureș

În aceste regiuni, procesul de răcire a început mai devreme.

Precipitații: Vor fi intervale cu ploaie, dar cantitățile vor fi mai mici comparativ cu sudul. În zonele de deal, precipitațiile ar putea include lapoviță, iar în zona montană înaltă va ninge.

Temperaturi: Maxima zilei se va situa, în medie, în jurul valorii de 6-7°C, un regim termic deja rece pentru finalul lunii noiembrie. Minimele nocturne se vor apropia de pragul de îngheț.

Moldova

Vremea se menține rece și umedă.

Precipitații: Ploi pe arii extinse, mai abundente în sud-vestul regiunii. În nordul Moldovei, în cursul nopții de joi spre vineri, sunt așteptate precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare, pe măsură ce aerul rece pătrunde și mai mult.

Temperaturi: Valorile termice vor fi scăzute, cu maxime care nu vor depăși 6°C în cea mai mare parte a regiunii.

Situația de la Munte

Zonele montane sunt cele mai expuse la precipitații mixte și ninsori. La altitudini mari, în special pe crestele Carpaților Meridionali, va ninge, iar vântul va sufla puternic. Rafalele pot ajunge la 70-90 km/h pe creste, amplificând senzația de frig și viscolind zăpada proaspăt depusă. Se recomandă prudență maximă în aceste zone.