Pe 27 noiembrie 2025, se confruntă cu o zi rece și instabilă, cu precipitații pe aproape întreg teritoriul țării, temperaturi scăzute și condiții nefavorabile în special în zonele montane. recomandă prudență și echipament adecvat pentru exterior, deoarece ploaia, vântul și lapovița pot accentua senzația de frig.

Sud și Sud‑Est (București, Ilfov, Muntenia, Dobrogea)

În sudul și sud-estul țării, vremea va fi predominant noros și ploios. La București, cerul va fi acoperit, cu ploi temporare pe parcursul zilei și temperaturi cuprinse între 6 și 14 °C. Vântul va sufla moderat, accentuând senzația de frig, iar precipitațiile locale pot crea condiții umede la drum și în spațiile deschise. În Dobrogea, ploile și vântul fac necesară purtarea unei geci impermeabile și călduroase.

Vest și Centru (Banat, Crișana, Transilvania, Oltenia de Vest)

Regiunile vestice și centrale vor fi dominate de cer înnorat și precipitații slabe, cu temperaturi care nu depășesc 8-12 °C. Vântul moderat poate accentua senzația de frig, iar ploile din cursul zilei vor menține umiditatea ridicată. Este recomandat să se evite expunerea prelungită la aerul rece și să se poarte haine groase și impermeabile, mai ales pentru deplasările mai lungi sau în aer liber.

Nord și zone montane (Maramureș, Bucovina, Carpați, Moldova de Nord)

În nordul și nord-estul României, precum și în zonele montane, temperaturile vor fi mai scăzute, iar precipitațiile se pot transforma în lapoviță sau ninsoare, mai ales la altitudini mai mari. Drumurile montane pot deveni alunecoase, iar vizibilitatea poate fi redusă din cauza precipitațiilor și a vântului. Meteorologii recomandă echipament adecvat și prudență sporită la deplasări.

Elemente comune în toată țara

Ziua de 27 noiembrie aduce răcire accentuată și instabilitate atmosferică, cu temperaturi medii între 6 și 14 °C, ploi și vânt moderat. Cerul va fi în general noros în majoritatea regiunilor, iar precipitațiile vor fi mai intense în sud, centru și zonele montane. Pentru protecția personală, se recomandă îmbrăcăminte groasă și impermeabilă, încălțăminte adecvată și reducerea timpului petrecut în exterior, mai ales în zonele afectate de vânt și ploaie.